Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Gazi, Ekinci, Ovakent ve Ürgen Paşa mahallelerinde birçok iş makinesinin görev yaptığı çalışmalarda, güvenlik güçleri de çevre ve trafik güvenliğini sağlıyor.





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