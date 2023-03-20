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AA muhabiri Milli'nin vefatından önce görüntülediği manastır da depremde hasar gördü

AA

AA muhabiri Milli'nin vefatından önce görüntülediği manastır da depremde hasar gördü

HATAY (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR/ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmesinin üzerinden 40 gün geçen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli'nin, turizme kazandırılması amacıyla afetten önce görüntülediği sarmaşıkla kaplı tarihi manastır da "asrın felaketi"nde kısmen hasar gördü.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde İskenderun ilçesindeki evinin bulunduğu bina yıkılan, 9 Şubat'ta eşi Ayşen (30) ve 5 aylık bebeği Eylül Lina'ya sarılmış halde cansız bedeni enkazdan çıkarılan Burak Milli (31) ve ailesinin vefatının üzerinden 40 gün geçti.

Burak Milli'nin vefatından önce fotoğraf ve görüntüsünü çekip özel haberini hazırladığı, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde "Kızlar Manastırı" olarak da bilinen, 1933 yılında yapılan "Emilie de Vialar Enstitüsü" de depremde kısmen hasar gördü.

Latin Katolik Kilisesi'ne bağlı, geçmişte bölgede önemli bir inanç merkezi olan, uzun yıllar rahibe yetiştirilen ve daha sonra atıl duruma gelmesiyle sarmaşıkla kaplanan manastırla ilgili haber için Milli'nin röportaj yaptığı Soğukoluk Mahallesi muhtarı Yusuf Çilingir de afette hayatını kaybetti.

- "Depremde hem muhtarımızı hem de muhabir arkadaşımızı kaybettik"

Soğukoluk Mahallesi muhtar azası Süleyman Sönmez, AA muhabirine, "Kızlar Manastırı" olarak bilinen yapının 1933 yılında yapıldığını anımsattı.

Tarihi yapının turizme kazandırılması amacıyla AA muhabiri Burak Milli'nin muhtar Yusuf Çilingir ile röportaj yaptığını belirten Sönmez, "Sonra deprem oldu. Depremde hem muhtarımızı hem de muhabir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Muhtarımız en çok bu yapının restore edilmesini istiyordu. İkisi de rahmetli oldu." dedi.

Sönmez, depremi az hasarla atlatan manastırın restore edilip turizme kazandırılmasının öneminden bahsetti.

- Burak Milli, çok sayıda haber ve fotoğrafa imza atmıştı

Anadolu Ajansı Hatay muhabiri Burak Milli, eşi Ayşen ve 5 aylık bebeği Eylül Lina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Yalım Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalmıştı.

Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, 9 Şubat'ta Burak Milli ve ailesinin cansız bedenine ulaşmıştı. Eşine ve çocuğuna sarılmış şekilde enkazdan çıkarılan Burak Milli ve ailesinin cenazesi, aynı gün Çankaya Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulundan mezun olan Burak Milli, Hatay'ın yanı sıra Suriye sınırındaki gelişmelere de yakından tanıklık etmişti.

Savaş muhabirliği sertifikası da bulunan Milli, çok sayıda habere ve fotoğrafa imza atmış, bunlar uluslararası medyada da ses getirmişti.

Burak Milli'nin 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında çektiği dolunay önündeki TB2 Bayraktar insansız hava aracı fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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