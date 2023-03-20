Depremler Hatay'daki mezarlıkta da tahribata neden oldu

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HATAY (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Hatay'daki mezarlıkta da hasar meydana geldi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, etkili olduğu alanlarda ev ve iş yerlerin yanı sıra mezarlıklarda da tahribat oluşturdu.

Yıkımın çok olduğu kent merkezinde Antakya Asri Mezarlığı'ndaki Müslüman ve Hristiyanların bazı kabirlerinin yönü değişti, kırık ve göçükler oluştu. Sarsıntılar nedeniyle mezarlık duvarlarının bazı bölümlerinin yıkıldığı görüldü.

Antakya ilçesindeki mezarlığı ziyaret eden kent sakinlerinden Hasan Bilir, AA muhabirine, hayatı boyunca böyle bir acıyla karşılaşmadığını söyledi.

Depremde çok sayıda yakınını kaybettiğini anlatan Bilir, "Bu manzarayı görünce depremin büyüklüğünü daha iyi anladım. Birçok yakınımı bu depremde kaybettim, çok üzgünüm. Depremin ardından gittiğim mezarlıkta kabirlerin sağa sola kaydığını, bazılarında ise tahribat oluştuğunu görmek üzüntü vericiydi. İnşallah yaralarımızı devletimizle birlikte saracağız. Allah onlardan razı olsun. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar." dedi.

- "Deprem her yerde yıkıcı etki göstermiş"

Nezahet Kahraman da şehir dışından hayatta kalan akrabalarına yardım etmek için Antakya'ya geldiğini belirtti.

Depremin etkisinin çok fazla olduğunu aktaran Kahraman, şöyle konuştu:

"Bu depremde çok canlarımız yandı. Ancak devletimiz ilk günden itibaren depremzede vatandaşlarımızın yanındaydı. Bugün mezarlıktaki yakınlarımıza dua etmek için gelmiştik. Karşılaştığımız manzara üzüntü vericiydi. Bazı mezarlar depremin etkisiyle adeta yer değiştirmiş. Mezar taşları düşüp kırılmış. Ağaçlar devrilmiş. Deprem her yerde yıkıcı etki göstermiş."

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