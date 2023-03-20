Seçmen listeleri Hatay'daki "konteyner muhtarlık"larda da askıya çıktı

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın en çok yaşandığı Hatay'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmen listeleri, konteynerde hizmet veren muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Antakya ilçesindeki çok sayıda muhtarlık binasının 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli "asrın felaketi"nde yıkılması sonrası konteyner hizmet alanları kuruldu.

Bazı muhtarların da görevini sürdüğünü konteynerdeki muhtarlıklarda, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin seçmen listeleri askıya çıkarıldı.

Seçmen listesini kontrol etmek isteyen vatandaşlar, binalarının depremde yıkılması nedeniyle konteynerde hizmet veren muhtarlıklara başvuruyor.

Habib-i Neccar Mahallesi Muhtarı Fuat Gövce, AA muhabirine, "asrın felaketi"nde yaşadıkları acılara rağmen vatandaşlara hizmeti sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Depremde Antakya'daki çok sayıda muhtarlığın hasar gördüğünü anlatan Gövce, "Çoğu muhtarlık binalarımız yıkılarak enkaz altında kaldı. İlk günden itibaren çalışmalarımızı çadırda sürdürmeye çalıştık. Daha sonra devletimiz sağ olsun bizlere konteyner verdi. Şimdi burada vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

Gövce, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmen listelerinin muhtarlıklara ulaştığını aktardı.

- "Vatandaşlarımıza her anlamda yardımcı oluyoruz"

Vatandaşların seçim döneminde mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Gövce, şöyle konuştu:

"Seçmen listelerini aldıktan sonra mahallemizin WhatsApp gruplarından paylaştık. Vatandaşlarımız bizi telefonla aradığı zaman da listeyi kontrol ederek onlara bilgi veriyoruz. Aynı zamanda listemizi konteyner muhtarlıklarımıza astık. Vatandaşlarımıza her anlamda yardımcı oluyoruz. Telefonda ve WhatsApp gruplarında da hizmet veriyoruz."

Yeni Cami Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Özcan Cemil Kuru da seçmen listesinde adını kontrol ettiğini belirterek, "Konteyner muhtarlığımıza gelerek askıya çıkan listede ismimi buldum. Adımın listede olduğundan emin oldum. Seçim günü de oyumuzu kullanmaya gideceğiz inşallah." diye konuştu.

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