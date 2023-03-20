Güvenilir Ürün Platformu ve Gıda Perakendecileri Derneği, Hatay'da üreticilerle buluştu

HATAY (AA) - Depremden etkilenen illerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için güçlerini birleştiren Güvenilir Ürün Platformu ile Gıda Perakendecileri Derneği, "Haydi Türkiye Şimdi Hasat Zamanı" projesi kapsamında Hatay'ın Arsuz ilçesinde üreticilerle bir araya geldi.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Arsuz'da sebze ve meyve üreticilerini ziyaret eden yetkililer, limon bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Üreticilerin sorunlarını dinleyen yetkililer, ardından Nazım Hikmet Kültür Merkezi'de basın toplantısı düzenledi.

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Türkiye'deki bütün markalarının 6 Şubat'taki depremlerden sonra bölgede çok yoğun bir destek içerisine girdiklerini söyledi.

Deprem olan illerde mağazalardaki bütün ürünlerin dağıtıldığını ve bölgeye de tırlarla ciddi ürün gönderimi yapıldığını aktaran Özpamukçu, şöyle konuştu:

"Biz, gıda tedarik zincirinin yoğun bir şekilde dizaynını yapmışız. Çiftçilerimizle ve ticaret yapan müesseselerle işbirliği halindeyiz. O tedarikçilerimizi sistem, yoğun bir şekilde destekliyor. Buradaki desteklemenin amacı, ürünün olabildiğince olan bedeliyle de buradan çıkması ve kayıp yaşanmaması gerekiyor. Bir sonraki döneme sistemin çalışması ve ekim yapılabiliyor olması lazım. Eğer biz bunu doğru yönetemezsek, neticesinde gelecek yılı da riske atmak gibi bir konu ortaya çıkacak."

Bölgedeki firmaların büyük hasar aldığını aktaran Özpamukçu, şöyle devam etti:

"Burada hasat noktasında sıkıntı yaşanan limon ve maydanoz olmak üzere alımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Burası limon konusu, sadece iç tüketim değil, haliyle ihracatçı konumda. Buranın iç tüketim pazardaki payı takriben yüzde 20- 25'ler mertebesinde. Burada, 200 bin tonun üzerinde ürün üretiliyor, biz zincir marketlerde yıllık yaklaşık 40 bin ton limon tüketebiliyoruz. Bu rakamın da 80-100 bin tonu zaten ihracata gitmesi gerekiyor. Mutlaka buraya ihracatçıların ayrı bir ihtimam göstermesi gerekiyor. Buradaki firmalar büyük hasar almışlar ve kabiliyetlerinden yoksunlar. O yüzden burada böyle bir temel ihtiyaç var. Biz perakendeciler olarak hem kendi tedarikçilerimizi hem de sahadan gelen bilgilerle diğer üreticileri de destekliyoruz. Ürünlerin alınmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Şu ana kadar 30-40 tır mal çekimi oldu ve daha da devam ediyor."

Özpamukçu, gıda perakendecilerinin mağazalarında deprem bölgesinden gelen ürünleri ayrı bir rafa koyduğunu ve kar amacı gütmediğine dikkat çekti.

İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili ve Güvenilir Ürün Platformu Onursal Başkanı Ahmet Özer de deprem bölgesinde maddi ve manevi desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "İstanbul'da bu konuyu bundan sonra daha sıkı gündeme getirip komple deprem bölgelerindeki ürünlerin satış, dağıtım ve pazarlanması için mücadele etmek adına buradayız. İnşallah bir faydamız dokunur." dedi.

-"Hep beraber çare bulmak için buradayız"

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de bölgedeki üreticilerin depremde büyük yara aldığını ve böyle dayanışma organizasyonların kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Bölgedeki en önemli ve acil sorunlarından birinin de narenciye olduğunu vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"Burada 200 bin tona yakın limon üretiliyor. Mandalina ve portakalla birlikte burada 250 bin ton ürünümüz var. Maalesef şu anda bunların büyük oranda hasadı yapılmamış durumda. Bu da çiftçilerimizi mağdur edecek. Bu nedenle hep beraber çare bulmak için buradayız. Bunun yanında yine, Türkiye maydanozunun yüzde 60'a yakın bölümü Arsuz'da üretiliyor. Burada da büyük bir sıkıntımız oldu. Ayrıca önümüzde 45-50 ton civarında zeytin ve kayısı üretimimiz var. Bununla ilgili de çalışma yapmak durumundayız."

Toplantıda, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi ve limon üreticisi Hamit Reyhani de konuşma yaptı.

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