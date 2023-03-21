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Malezyalı yardım ekipleri, deprem bölgesinde daha çok kadın gönüllüye ihtiyaç olduğunu bildirdi

AA

Malezyalı yardım ekipleri, deprem bölgesinde daha çok kadın gönüllüye ihtiyaç olduğunu bildirdi

HATAY (AA) - ÖMER FARUK MADANOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Malezyalı yardım gönüllüleri, kadınların yardım çalışmalarına daha fazla katılması gerektiğini belirterek, afet bölgesinde yeterli sayıda kadın gönüllü olmadığını söyledi.

Yardım kuruluşu Malaysian Relief Agency'nin Uluslararası Operasyonlar Müdürü Farah Nur Wahyuni Zainuddin ve Malaysian Relief Agency'nin Operasyon Şefi Siti Zaharah Chik, AA muhabirine, depremlerin ardından yardım için geldikleri Hatay'da gözlemlerini anlattı.

Zainuddin, 16 Şubat'ta Hatay'da yardım çalışmalarına başladığını aktararak, 3 Malezyalı kadın yardım gönüllüsüyle Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Yardımlarını depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'a yoğunlaştırdıklarını dile getiren Zainuddin, Türkiye'de ve Suriye'de depremden etkilenenlere tıbbi ekipman ve psikolojik destek sağladıklarını vurguladı.

Zainuddin, özellikle dezavantajlı depremzedelere yoğunlaştıklarını ifade ederek, çocuklar ve kadınlar için travma sonrası sağlık programları tertip ettiklerini ayrıca kadınlar için hijyen seti, bebek seti ve çocuklar için aktiviteler düzenlediklerini aktardı.

Depremzede kadınlar ve çocuklar için sürdürülebilir projeler hazırladıklarını belirten Zainuddin, "Hatay'ı ilk gördüğümde gerçekten şok oldum, bu kadar büyük bir yıkımla karşılaşmayı beklemiyordum." dedi.

Farah Nur Wahyuni Zainuddin, deprem bölgesine gelmeden önce ön araştırma yaptığını kaydederek, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Deprem bölgesine ulaştığında dikkatini ilk kadınlar ve çocukların çektiğini dile getiren Zainuddin, "Kadınların ve çocukların durumu yüreğimi burktu. Bu durum depremden etkilenen kişilere daha fazla yardımcı olmam için beni motive etti." ifadesini kullandı.

Zainuddin, deprem bölgesinin büyüklüğüne nazaran az sayıda kadının yardım çalışmalarında yer aldığına değinerek, "Bölgede çok sayıda afetzede kadın var ve erkek yardım gönüllülerinden birtakım ihtiyaçlarını istemeye çekiniyorlar." diye konuştu.

Kadınların deprem bölgesinde daha aktif rol alması gerektiğinin altını çizen Zainuddin, bölgede kadın yardım gönüllülerinin güvenliklerinin sağlandığını ancak ilk başlarda bazı ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Zainuddin, yardım çalışmaları sırasında karşılaştığı zorlukları "meydan okuma" olarak gördüğünü ifade ederek, "Türkçe öğrenilmesi zor bir dil ama biraz öğrendim. İnsanlarla iletişime geçebilmem için öğrenmem gerekiyordu. Beni en çok bu zorladı." şeklinde konuştu.

- "Cinsiyete bakılmamalı"

Malaysian Relief Agency Operasyon Şefi Siti Zaharah Chik ise 28 Şubat'ta Malezya'dan yola çıkan ikinci kadın yardım ekibiyle Türkiye'ye geldiğini aktararak, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki insani yardım faaliyetlerini koordine ettiğini söyledi.

Malezyalı 4 kadın gönüllü ile deprem bölgesine geldiğini belirten Chik, bölgeye dönüşümlü olarak yeni Malezyalı kadın ekiplerinin intikal edeceği bilgisini paylaştı.

Chik, deprem bölgesindeki kadın, çocuk ve yaşlıların durumundan çok etkilendiğine dikkati çekerek, "Depremzedelerin yaşadıkları zorlukları görmeye dayanamıyorum ve elimden geldiği kadar bu insanların yüklerini hafifletmeye çalışacağım." değerlendirmesini yaptı.

Endonezya'da 2018'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde de görev aldığını anlatan Chik, Türkiye'de meydana gelen depremin artçı sarsıntılarının çok daha kuvvetli olduğunu aktardı.

Chik, kadın yardım gönüllüsü olarak zorluklarla başa çıkabilmenin yollarını bulduğunu kaydederek, "En büyük zorluk, kadınların afet zamanlarında kriz yönetme becerisinin zayıf olduğu yönündeki ön yargı." ifadesini kullandı.

Afet bölgesinde görev alacak ekiplerin cinsiyetine bakılmaması gerektiğinin altını çizen Chik, sahada daha fazla kadın yardım görevlisine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

Chik, deprem bölgesinde en çok dil konusunda zorlandığını aktararak, sözlerini, "Buradaki insanların çoğu İngilizce bilmediği için dil farkı nedeniyle halkla iletişim kurma konusunda yetersiz kalıyorum ancak bu beni yıldırmıyor. Bu sorunu ortaklık anlaşması yaptığımız yerel sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çözdük. Gerekli yardımları yapmaya devam ediyoruz." diye tamamladı.

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