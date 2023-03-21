Ağır hasarlı evlerini terk eden aile anıları için Hatay'a geri döndü

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HATAY (AA) - YUSUF SOYKAN BAL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde evlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle Tunceli'ye giden Doğan ailesi, yuvalarından hatıra olacak bir eşya alabilmek için memleketleri Hatay'a geri döndü.

"Asrın felaketi"nde 4 kişilik Doğan ailesinin Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın zemin katında bulunan evleri de ağır hasar gördü.

Can havliyle yanlarına hiçbir eşya almadan evden çıkan aile, depremde çok sayıda yakınını da kaybetti.

Bir süre çadır kentte yaşayan Doğan ailesi, daha sonra çocuklarının eğitimi için Tunceli'ye yakınlarının yanına gitti.

Aile, yıllarını geçirdiği evlerinden anısı bulunan bir eşya alabilmek için memleketi Hatay'a geri geldi.

- "Hatay'ı hiçbir şekilde terk etmeyi düşünmüyoruz"

Anne Sevinç Doğan, AA muhabirine, evlerine ve yaşanmışlıklara veda etmenin çok zor bir şey olduğunu söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır aynı evde oturduklarını anlatan Doğan, burada birçok anı biriktirdiklerini belirtti.

Doğan, depremin 8'inci gününde halasının cansız bedenine ulaşıldığını, çok sayıda arkadaşını da kaybettiğini dile getirerek, komşularıyla geçirdiği güzel zamanları çok özlediğini anlattı.

"Kuaför ve kuru temizlemeci arkadaşımız vardı. Onlarla çok güzel anılarımız oldu. 12 yıl burada ikamet ettim. Onları çok özlüyorum. Sadece telefonla görüşebiliyoruz. Her birimiz başka yerlere dağıldık. Depremden sonraki birkaç gün çok zordu. Kimin nereye gideceği belli değildi ve vedalaşmadan ayrıldık." diyen Doğan, iki çocuğunun eğitimi için eşinin memleketi Tunceli'ye gittiklerini ifade etti.

Doğan, ancak aradan geçen sürede geçmişe ait bir hatıraya ulaşmak için tamamen kullanılamaz duruma gelen ve yıkım kararı verilen evine geldiğini belirtti.

"Hatay'ı hiçbir şekilde terk etmeyi düşünmüyoruz. Hatay bizim doğup büyüdüğümüz, yıllarımızı geçirdiğimiz ve gerçekten çok önemi olan bir il. Asla terk etmeyeceğiz. Evden sadece çocuklarımın küçüklük albümlerini, fotoğraflarını kurtardım." ifadelerini kullanan Doğan, yaraların sarılmasının ardından Hatay'a geri döneceklerini kaydetti.





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