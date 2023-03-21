Baharla renklenen Amik Ovası'nda çiftçiler bahçelerine girmeye başladı

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HATAY (AA) - ÖMER ÜRER / EMRE AYVAZ - İklimi ve verimli topraklarıyla tahıldan meyveye ve sebzeye çeşitli ürünlerin yetiştirildiği Amik Ovası'nda çiftçiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından tarımsal faaliyetlere yeniden başladı.

İlkbaharın gelişiyle meyve ağaçlarının çiçek açtığı ve adeta pembeye boyanan ovada, depremin ardından sekteye uğrayan tarımsal faaliyetler tekrar canlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından çiftçiler, acılarını bir kenara bırakıp arazilerinin yolunu tuttu.

Şeftali, zeytin, mandalina, limon, kayısı gibi meyve türlerinin budamak için rengarenk çiçek açmış bahçelerine giren çiftçiler, geçim kaynaklarına bakım yapıyor.

Amik Ovası'nda işçi çavuşu olarak çalışan Ahmet Cemiloğlu, AA muhabirine, depremden dolayı nektarin ağaçlarını budama sezonuna geç başlandığını söyledi.

Meyve bahçelerinde işleri yetiştirmek için çalıştıklarını anlatan Cemiloğlu, acılarına ve kayıplarına rağmen tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Depremin yaralarının el birliğiyle sarılacağına inandığını aktaran Cemiloğlu, şöyle devam etti:

"Depremden çiftçi de etkilendi. Depremden sonra yağmur da etkili oldu, meyveler zarar gördü. Yaralarımızı sarıyoruz. Herkese yardımcı olmaya, işleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Biraz daha geç kalınırsa kalite düşecek. Geç kalındığında meyveler zarar görür. Hayat bir şekilde devam edecek. İnsanlar çalışmaya başladı, yavaş yavaş eski düzene dönülecek."

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