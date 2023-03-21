Hatay'da çadır kente kurulan çamaşırhane depremzedelere hizmet veriyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'da çadır kentlerde yaşamaya başlayan afetzedeler, kirlenen kıyafetlerini kurulan çamaşırhanede temizletiyor.

İskenderun Millet Bahçesi'nde kurulan çadır kentte Yardımeli Derneğinin oluşturduğu "Yaşam Konteyneri"nde yer alan 10 kilogram yıkama kapasiteli çamaşır ile kurutma makineleri, gün boyunca ücretsiz hizmet veriyor.

Çadır kentte yaşayan yaklaşık 2 bin 250 kişinin çamaşırları, dernek gönüllülerinin yardımıyla yıkanıyor.

Yardımeli Derneği İskenderun Temsilcisi Bünyamin Kesik, AA muhabirine, depremin ilk günlerinden itibaren bölgede gıda, çadır, soba, battaniye, kışlık ve çocuk kıyafetleri, çocuk maması, içme suyu, yakacak, halı-kilim, sağlık gereçleri ve hijyen paketlerini depremzedelere ulaştırdıklarını belirtti.

Kesik, sıcak yemek ve çorbanın da dağıtıldığını aktararak, 1 mobil aşevi, 2 seyyar mutfak ve diğer araçlarla enkazda çalışan görevlilere, yakınlarını bekleyen aile üyeleri ile park ve bahçelerdeki afetzedelere ikram yaptıklarını anlattı.

- 7 çamaşır, 4 kurutma makinesiyle hizmet veriliyor

Kesik, temizlik ve hijyen desteği kapsamında 7 çamaşır ve 4 kurutma makinesiyle çadır kentte hizmet vermeye başladıklarını aktardı.

Temizlik ve hijyenin önemli olduğuna dikkati çeken Kesik, "Zaten giyim ve kıyafeti sıkıntılı, Hijyene çok önem veriyoruz. Yaşam Konteyneri ile hizmet vermeye başladık. Rabb'im böyle felaketleri bir daha göstermez inşallah." diye konuştu.

Depreme Antakya ilçesindeki evinde yakalanan dernek gönüllüsü Emrullah Omak, önce ailesini alıp Mersin'e gittiğini dile getirdi.

Mersin'deyken derneğin çalışmalarını gördüğünü ifade eden Omak, "Ben de çalışmalara gönüllü olarak katılmak istedim. Ailem Mersin'de. Gönüllü olarak burada çamaşırları yıkıyorum. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışacağız." dedi.





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