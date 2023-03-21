Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, gelecek sezonun planlarını yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, gelecek sezonun planlarını yapıyor

AA

Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, gelecek sezonun planlarını yapıyor

HATAY (AA) - MEHMET BAYRAK/HÜSEYİN YILDIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde kentin yıkıma uğraması nedeniyle Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor, gelecek sezonun planlarını yapıyor.

Hatay ekibinde Ganalı futbolcu Christian Atsu, Sportif Direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 15 yaş altı oyuncusu Fatin Can, 14 yaş altı futbolcusu Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber, depremde yaşamını yitirdi.

Şehirde yaşanan yıkım sonrası ligden çekilme kararı alan kulübün onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine, yeni sezon planlamasına başladıklarını söyledi.


- "Önümüzdeki yılın Hatayspor'unu oluşturacağız"

Savaş, gelecek sezon Hatayspor ve diğer branşlarla yeniden liglere dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "Depremde çok büyük yara aldık, insanlarımız çok üzgündü ve o şartlarda müsabakalara devam etme şansımız yoktu. Hem Hatayspor hem de süper liginde yer aldığımız branşlardan çekildik ama 2023-2024 sezonunda Hatayspor ve diğer tüm branşlarımızla liglerde yer almak istiyoruz. Aynı şekilde bıraktığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu yöndeki hazırlıkların yönetici ve hocalar tarafından yapıldığını aktaran Savaş, "İnşallah takımlarımızın müsabakalara başlaması, şehrimiz adına moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. Bu nedenle önümüzdeki yıldan itibaren takımlarımızın liglerde boy göstermelerini istiyoruz." dedi.

Savaş, sözleşmesi devam eden oyuncuların sezon sonunda takıma döneceklerine değinerek, sözleşme bitimine yarım sezon kalan futbolcuların büyük kısmıyla yolları ayıracaklarını anlattı.

Takımla çalışmak isteyen sporcuların devam etmek istediklerini dile getiren Savaş, "Volkan hocamız ve yöneticiler önümüzdeki yılın planlamasını yapıyorlar. Biraz daha yaralarımızı sardıktan sonra sporcu kardeşlerimizle konuşacağız ve önümüzdeki yılın Hatayspor'unu oluşturacağız." şeklinde konuştu.


- "Volkan hocayı hepimiz seviyoruz"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in depremin ardından yaptığı çağrılara değinen Savaş, Demirel'in da artık kendileri gibi Hataylı olduğunu ifade etti.

Savaş, taraftarların ve yönetimin Volkan hocayı gerçekten sevdiğini vurgulayarak, "O talihsizliği yaşadığımız günlerde ağlayarak 'Hatay'a sahip çıkın.' diyen Volkan hocayı hepimiz seviyoruz. Biz onu sadece teknik direktör olarak değil, Hatay sevdalısı kardeşimiz olarak bağrımıza basıyoruz. İnşallah uzun yıllar Atakaş Hatayspor'umuza hizmet eder. Buradan milli takıma ya da çok büyük bir takıma giderek antrenörlük hayatına devam etmesini de isteriz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Christian Atsu bizim içerimizdeki en buruk acı"

Savaş, depremde hayatını kaybeden futbolcu Christian Atsu'nun son çıktığı maçtan önce ülkeden ayrılmak için bilet kestiğini ancak müsabaka sonrası karar değiştirdiğini anımsattı.

"Christian Atsu bizim içerimizdeki en buruk acı." diyen Savaş, şöyle devam etti:

"Çünkü hep yedek kalıyordu, ilk oynadığı maçta sakatlanmıştı. Müzmin sakatlığı vardı. Hazır olduğunu ifade ettiğinde hocamız onu oynatmak istedi. Maçtan bir gün önce 'Bırakın gideyim." demiş. Volkan hocamız da 'Maçta sana ihtiyacım var.' demiş. Maçın son periyodunda Atsu'yu oyuna soktu ve uzatmada müthiş frikik vuruşuyla gol attı. Aslında o akşam saat 23.00’te İstanbul'a, ardından da yurt dışına gitmek için bilet almış ama maçtan sonraki sevinç çığlıkları, Volkan hocamızın onu kucaklaması ve arkadaşlarının sevinç gösterisinde bulunmasıyla gitmekten vazgeçmiş."


- "En ihtiyaç duyulan günde takımımızı şehrimizde görmek istiyoruz"

Gelecek sezon iç saha maçlarını Hatay'da oynamayı istediklerini vurgulayan Savaş, Yeni Hatay Stadyumu'nda çok büyük hasarın olmadığı yönünde bilgi aldığını kaydetti.

Savaş, hazırlıkları tamamlamaları halinden takımın kente dönebileceğinden bahsederek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Büyük ihtimalle İstanbul, olmazsa Ankara gibi bir yerde takımı konuşlandıracağız. Antrenmanlarını orada yapacaklar ama iç saha maçlarımızı Hatay'da oynatmak istiyorum çünkü insanlarımızın Atakaş Hatayspor'a ihtiyaçları var. En ihtiyaç duyulan günde takımımızı şehrimizde görmek istiyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da çadır kente kurulan çamaşırhane depremzedelere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Hatay'da çadır kente kurulan çamaşırhane ...
Baharla renklenen Amik Ovası'nda çiftçiler bahçelerine girmeye başladı
YEREL HABERLER Baharla renklenen Amik Ovası'nda çiftçiler ...
Ağır hasarlı evlerini terk eden aile anıları için Hatay'a geri döndü
YEREL HABERLER Ağır hasarlı evlerini terk eden aile anıları için ...
Malezyalı yardım ekipleri, deprem bölgesinde daha çok kadın gönüllüye ihtiyaç olduğunu bildirdi
YEREL HABERLER Malezyalı yardım ekipleri, deprem bölgesinde daha çok ...
Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 17 mahallede sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 17 ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 ...
Güvenilir Ürün Platformu ve Gıda Perakendecileri Derneği, Hatay'da üreticilerle buluştu
YEREL HABERLER Güvenilir Ürün Platformu ve Gıda Perakendecileri ...
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, basın toplantısı düzenledi:
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, basın ...
Arsuz´da limon dalında kaldı; perakendeciler hasat için seferberlik başlattı
YEREL HABERLER Arsuz´da limon dalında kaldı; perakendeciler hasat ...
Hatay'da bankalar konteyner şubelerde hizmet veriyor
YEREL HABERLER Hatay'da bankalar konteyner şubelerde hizmet veriyor
Hatay Belediye Başkanı Savaş: En kötü günde bizim bu şehri terk etme lüksümüz yok
YEREL HABERLER Hatay Belediye Başkanı Savaş: En kötü günde bizim bu ...
Seçmen listeleri Hatay'daki "konteyner muhtarlık"larda da askıya çıktı
YEREL HABERLER Seçmen listeleri Hatay'daki "konteyner ...
Fil hastası 230 kiloluk kadın bütün depremleri evinde yaşadı
YEREL HABERLER Fil hastası 230 kiloluk kadın bütün depremleri evinde ...
Hatay'da 13 katlı binanın yıkıldığı sitedeki güçlendirilmiş iki blokta 60 aile hayatta kaldı
YEREL HABERLER Hatay'da 13 katlı binanın yıkıldığı sitedeki ...
Hatay'da çadır kentlerdeki gönüllüler, çocukları gülümsetebilmek için çabalıyor
YEREL HABERLER Hatay'da çadır kentlerdeki gönüllüler, çocukları ...
Minaresi yıkılan caminin avlusundaki anıt ağaç depremde zarar görmedi
YEREL HABERLER Minaresi yıkılan caminin avlusundaki anıt ağaç ...
Depremler Hatay'daki mezarlıkta da tahribata neden oldu
YEREL HABERLER Depremler Hatay'daki mezarlıkta da tahribata neden ...
AA muhabiri Milli'nin vefatından önce görüntülediği manastır da depremde hasar gördü
YEREL HABERLER AA muhabiri Milli'nin vefatından önce görüntülediği ...
İskenderun'da su baskınının yaşandığı caddelerde tahliye çalışması
YEREL HABERLER İskenderun'da su baskınının yaşandığı caddelerde ...
GÜNCELLEME - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yükselen deniz suyu çekildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yükselen ...
Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ...
Çadırda kalan küçük Mehmet'in çağrısı karşılık buldu; kitaplarına kavuştu
YEREL HABERLER Çadırda kalan küçük Mehmet'in çağrısı karşılık buldu; ...
Gölcük depremini yaşayan mühendis, depremzedelere yardım için 46 saatlik gemi yolculuğu yaptı
YEREL HABERLER Gölcük depremini yaşayan mühendis, depremzedelere ...
Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi
YEREL HABERLER Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.