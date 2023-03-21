Depremde evleri yıkılan çift, zihinsel engelli çocukları ile çadırda yaşıyor

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HATAY (AA) - ŞAHİN OKTAY/İBRAHİM AKTAŞ - Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan zihinsel engelli 2 çocuk sahibi çift, depremde yıkılan evlerinin yanında kurdukları çadırda hayata tutunmaya çalışıyor.

Yeşilpınar Mahallesi'nde engelli evlatları Ali (34) ve Dilay'la (28) yaşayan 59 yaşındaki Selva ile 62 yaşındaki Nihat Genç çiftine ait iki katlı ev, 20 Şubat'ta meydana gelen Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Bahçede kurdukları çadırda zor şartlarda yaşamlarını sürdüren çift, zihinsel engelli çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyor.

Evlerindeki tüm eşyaları enkaz altında kalan depremzede aile, çocuklarının daha güvenli ortamda kalabilmesi için konteyner, bir de çamaşır makinesi istiyor.

Anne Selva Genç, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde evde olduklarını, balkondan atlayarak dışarıya çıktıklarını söyledi.

Evlerinin, çadırda bulundukları sırada Defne merkezli depremde yıkıldığını anlatan Genç, "Kızım yanımdaydı. Oğlum dışardaydı, enkaz altında kaldı sandım. Çok korktum. Sonra yanıma geldi. Allah'a şükürler olsun kurtardım çocuklarımı. Öleceklerini sandı canlarım. 'Anne' diye bağırıyorlar, beni bırakamıyorlar. Korkuyorlar, 'Niye sallanıyoruz?' diyorlar. 'Oğlum besmele çek' diyorum, 'Anne çekiyorum ama durmuyor.' diyor." ifadelerini kullandı.

- "Çocuklar ilgi bekliyor"



Eşyalarının enkaz altında kaldığını ve çamaşır yıkamanın kendisini çok zorladığını vurgulayan Genç, "Çamaşır beni çok yoruyor. Yemek yapıyorum, bulaşık yıkıyorum, yetiştiremiyorum. Çocuklar ilgi bekliyor. Sadece derin dondurucu aşağıdaydı, onu kurtarabildim. Geri kalan eşyalarım enkazda kaldı." dedi.

Baba Nihat Genç de tek dileklerinin çocuklarının mutluluğu olduğunu dile getirdi.

Evlatlarının depremde çok korktuğunu aktaran Genç, "Sürekli 'Baba bizim evimiz nerede, ne zaman ev yapacaksın?' diyorlar. Çadıra alışamadılar, tek isteğimiz bir konteyner, bir de çamaşır makinesi. Bütün eşyalarımız enkaz altında kaldı." diye konuştu.

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