Hataylı depremzede veterinerler, "can dostları" için çadır klinikte gönüllü hizmet veriyor

HATAY (AA) - EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'daki iş yerleri zarar gören 4 veteriner hekim, kurdukları çadır klinikte gönüllü olarak evcil hayvanların tedavi ve bakımını üstleniyor.

Kent merkezindeki klinikleri hasar alan veteriner hekimler Hatice Mermer, Savaş Akdeniz, Kübra Ünsal ve Soner Bekar, afetin ikinci gününden itibaren evcil hayvanlara barınak, bakım ve tedavi hizmeti sunuyor.

İş yerlerinden kurtarabildikleri ve meslektaşlarından gelen malzemelerle şehir merkezinde kendi imkanlarıyla sahra kliniği kuran veteriner hekimler, sahipli ya da sahipsiz, enkazdan çıkan veya kaybolduktan sonra getirilen evcil hayvanları tedavi edip bakımını yapıyor.

- "Sahipsiz kalmamalılar"

Veteriner Hekim Hatice Mermer, AA muhabirine, depremin ardından evcil hayvanlar için görev yapmaya başladıklarını söyledi.

Hayvanların yaşadıkları travmaları anlatamadığına dikkati çeken Mermer, "Onlar sahipsiz kalmamalılar. Birçoğu bizim yaşadığımız travmadan daha fazlasını yaşadı. Çok fazla hayvan sahibini kaybetti. Çok fazla hayvan kayboldu veya halen enkazlarına geri dönen hayvanlar var. Bu yüzden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Mermer, tedavi ve bakımını yaptıkları hayvanlara sahip çıkacak insanlara ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, "Onları travmalarıyla kabul edebilecek insanlara ihtiyacımız var. Yeniden ayrılık anksiyetesi yaşamamaları için alıştıkları yerlerde yeniden travmaya sokulmadan hayatlarına devam etmelerini istiyoruz. Zaten yeterince travma yaşadılar. Bir de alıp bırakılarak tekrar travma yaşatmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Arkadaşlarıyla ellerini taşın altına koyarak işe başladıklarını anlatan Mermer, "Şehrimizin barınakları da aktif durumda ama herkesin erişimi olmadığı veya ulaşım sağlayamadığı için bize başvuruyorlar. Biz de elimizden geldiğince ilk müdahalelerini yapıyoruz. Bazı hastalarımızın devamlı tedavilerini burada yürütüyoruz. Sahiplerini bekleyen birçok kedi, köpek var." diye konuştu.

- Veteriner arkadaşlarının cenazesini defnedip işe koyuldular

Mermer, sabah erkenden çalışmaya başlayıp geç saatlere kadar hayvanlarla ilgilendiklerini aktararak, "Sürekli vaka çıkabiliyor. Sabah kalkar kalkmaz hayvanları beslemeye başlıyoruz. Arkadaşlarımız hayvanlarla ilgilenirken diğer veteriner arkadaşlarım kliniğin eksikliklerini tamamlamaya çalışıyor. Kişisel ihtiyaçlarımızı genelde sırayla gideriyoruz çünkü bazen gerçekten çok yoğun olabiliyor." diye konuştu.

Verdikleri barınak hizmetinin, Hatay'da hayat normale dönünceye kadar süreceğini vurgulayan Mermer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Veteriner hekim arkadaşımız Birsen Özer yanımızda olsaydı bize yardım etmek için bir şeyler yapıyor olurdu. Onun cenazesini defnettikten sonra çalışmaya başladık. Klinikte ne kadar serum, mama, tasma varsa hepsini çıkartarak başladık. Kendi çadırlarımızı kurduk ve daha sonrasında gelenlerin bıraktıkları çadırlar oldu."

Mermer, çevre illerden malzeme desteği veren ve gönüllü yardım eden meslektaşlarına teşekkür etti.





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