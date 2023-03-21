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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

AA

İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

HATAY (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK/MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı merkez ilçede hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelinde hafif, orta ve ağır hasarlı ile acil yıkılması gereken binaların tespitine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Dumlupınar, Numune, Yunus Emre, Mustafa Kemal ve Çay mahallelerinin de arasında bulunduğu 26 noktada enkaz kaldırma çalışması yapılan ilçede, "aciliyet kararı" olan binaların kontrollü yıkım işlemleri sürüyor.

Bugüne kadar 85 yapının enkazının kaldırıldığı, 471 yıkık ve 334 acil yıkılacak binanın belirlendiği ilçede, 11 firma enkaz temizleme faaliyeti yürütüyor.

İş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenen molozlar, belirlenen döküm alanlarına taşınıyor. Yıkım işlemlerinin devam ettiği cadde ve sokaklarda, polis ekipleri güvenlik önlemi alıp yolları trafiğe kapatıyor.

Bina sakinlerinin refakat edebildiği çalışmalarda bulunan değerli eşyalar da koruma altına alınıyor.

- Bir hafta önce kiraladığı iş yerinde 1 gün çalışabildi

Yıkılan 7 katlı iş merkezinin alt katında konfeksiyon işi yapan Cevahir Horozoğlu, AA muhabirine, enkazdan kurtarabildiği eşyaları almak için beklediğini söyledi.

Deprem günü dışarıya son anda çıkabildiği için şanslı olduğunu anlatan Horozoğlu, "Enkazdan kıyafetlerimizi, eşyalarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Ne kurtarabilirsek bizim için kardır. Üzüntü verici ama yapacak bir şey yok." dedi.

Bir hafta önce kiraladığı dükkanın depremde yıkıldığını aktaran terzi Zeynep Düzyol, hayallerinin enkaz altında kaldığını dile getirdi.

Düzyol, iş yerinde sadece 1 gün çalışabildiğini belirterek, "Daha önce başka bir yerde çalışıyordum. Yeni iş kurmuştum. Tadilat bitti ve terziyi açmıştık. 1 gün çalıştığım iş yerimi depremde kaybettim. Şimdi sıfırdan başlayacağız. Depremde enkaz altında kalmadık. Devletimiz sayesinde büyüyerek kalkacağız inşallah." ifadesini kullandı.

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