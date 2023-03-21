Hatay'da evi ağır hasar alan 70 yaşındaki adam, hasta eşine barakada bakıyor

HATAY (AA) - ŞAHİN OKTAY - İBRAHİM AKTAŞ - Depremlerde Hatay'ın Defne ilçesinde oturduğu daire ağır hasar alan 70 yaşındaki Necmettin Balıkçı, bahçesindeki barakada ihtiyaçlarını karşıladığı hasta eşinin elini bir an olsun bırakmıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Yeşilpınar Mahallesi'ndeki 3 katlı Necmettin Balıkçı ve 4 oğlunun oturduğu apartman da ağır hasar aldı.

Giriş katın çöktüğü apartmanın zemininde oturan Necmettin-Zehra Balıkçı çifti, küçük bir boşluk sayesinde dışarı çıkmayı başardı.

Necmettin Balıkçı, bahçedeki barakada kanser hastası 48 yıllık hayat arkadaşıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

- "Büyük bir gürültü oldu, camlar kırıldı, duvarlar yıkıldı"

Necmettin Balıkçı, AA muhabirine, eşinin kendisine gördüğü rüyayı anlatırken depremin olmaya başladığını söyledi.

Sarsıntının şiddetiyle yere yığıldıklarını anlatan Balıkçı, binanın büyük bir gürültüyle ileri geri oynamaya başladığını belirtti.

Daha sonra elektriklerin kesildiğini aktaran Balıkçı, "Büyük bir gürültü oldu, camlar kırıldı, duvarlar yıkıldı. Bir boşluk oluşmuştu. Gelinim dışardan 'annemi ver buradan' dedi. Eşimi, kendisine verip öyle çıktım. Aklıma geldikçe yanıyorum." diye konuştu.

Balıkçı, ilk depremde giriş katı çöken binanın ikinci depremde yan yattığını söyledi.

Evinin yıkıldığına üzülmediği anlatan Balıkçı, canlarını kurtardıkları için şanslı olduklarını belirtti.

Şu an eşiyle barakada kaldıklarını ve ona kendisinin baktığını aktaran Balıkçı, evin yakınında çadırda yaşayan çocuklarının da zaman zaman kendilerine destek olduğunu dile getirdi.

Balıkçı, eşinin rahatsızlığı nedeniyle çadır kentte zorlanacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Eşime her şeyi rendeleyerek veriyorum. Bir yemeği pişirince yiyemez, rendelemem lazım. Severek bunları eşime yapıyorum. 1975 yılında eşimle evlendik. O yıldan şu ana kadar kesinlikle bana kötü bir şey söylemedi, ben de söylemedim. Onu çok seviyorum."

Balıkçı, barakada yaşamanın zor olduğunu, evinin yakınında bir konteyner konusunda destek beklediklerini kaydetti.





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