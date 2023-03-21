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Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da konuştu: (1)

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da konuştu: (1)

HATAY (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını bildirdi.

Özer, Hatay'da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

Deprem nedeniyle 81 ilde eğitime ara verildiğini hatırlatan Özer, 20 Şubat'ta Elazığ dahil 71 ilde eğitim öğretime başlanıldığını, yaklaşık 15 milyon 242 bin öğrenciyi eğitimle buluşturduklarını söyledi.

Bakan Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretimi başlatıp hayatı normalleştirmek için mevcut hasar durumlarını göz önüne alarak illeri 3 kategoriye ayırdıklarını hatırlattı.

- "77 ilimiz, ikinci dönem eğitim öğretime devam ediyor"

Birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın bulunduğunu aktaran Özer, bu illerde eğitim öğretime 1 Mart'ta başladıklarını, 1 milyon 236 bin 929 öğrencinin ve öğretmenin eğitim öğretimle buluştuğunu kaydetti.

Özer, ikinci kategoride Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerinin bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aslında Adana ilimiz birinci kategorideydi ama daha sonra Adana ilimizi ikinci kategoriye aktarmıştık. Dolayısıyla ikinci kategoride bulunan Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerimizde eğitim öğretimi ikinci dönem için 13 Mart tarihi itibarıyla başlattık. Bu 3 ilimizde yaklaşık 1 milyon 258 bin 719 öğrencimiz eğitime başladı. Dolayısıyla 71 ilimiz ve birinci ve ikinci kategoride bulunan 6 ilimiz, yani toplam 77 ilimiz, ikinci dönem eğitim öğretime şu an itibarıyla devam ediyor. Bu illerimizde toplam 17 milyon 737 bin 648 öğrencimiz eğitim öğretimlerini sürdürüyor. Yine bu illerden diğer illere, 71 ile isteyen öğrencilerimiz nakillerini aldırdılar. Yaklaşık 252 bin öğrencimiz ise diğer illerde eğitim öğretime arkadaşlarıyla akranlarıyla başladılar. "

Üçüncü kategoride ise 4 ilin bulunduğunu belirten Özer, bunların hasardan en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valiler, kaymakamlar, milletvekilleri, il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleriyle kapsamlı istişareler sonrası bu 4 ilde eğitimi kademeli başlatma kararı aldıklarını açıklayan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer 6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerimizin tamamında değil, sağlam okul sayısı ve hayatın normal akışının artık normalleştiği ilçelerden başlamak üzere tedrici ve suhuletli bir şekilde eğitime öğretime inşallah başlayacağız. Bu kapsamda 27 Mart itibarıyla Malatya'da Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerimizde, Adıyaman'da Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan, Kahramanmaraş'ta sadece iki ilçemizde Andırın ve Ekinözü'nde eğitim öğretimi başlatıyoruz. Bugün bulunduğumuz Hatay ile ilgili de çok kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Valilerimiz, milletvekillerimiz AFAD başkanlarımız, il, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, tüm ilçelerimizin kaymakamlarıyla birlikte kapsamlı değerlendirme sonucunda; Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerimizde 27 Mart itibarıyla eğitim öğretime başlayacağız.

Diğer illerimizde olduğu gibi, diğer illerimizde daha önceki açıklamalarımızda da çok altını çizerek ifade ettiğimiz gibi; eğitim öğretimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarımızda, sadece bu okullarımızda gerçekleştireceğiz."

Özer, ikili eğitim gerekmesi durumunda taşımalı eğitim süreçlerini de yöneteceklerine değinerek, "Bu dört ilimizde ismini zikretmemiş olduğumuz ilçelerde eğitim süreçlerinin başlamasını artık valiliklerimize bırakıyoruz. Valiliklerimiz, AFAD, merkezlerindeki değerlendirmeler kapsamında, hangi ilçeler artık bundan sonra 27 Mart'tan sonraki haftalarda hazırsa hem öğretmenlerimizin kalma yerleri ihtiyaçları hem öğrencilerimizin durumlarıyla ilgili gerekli her türlü önlem alarak inşallah kamuoyuyla paylaşacaklar." ifadelerini kullandı.

(sürecek)

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