Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da konuştu: (2)

HATAY (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için açılan Destekleme ve Yetiştirme kurslarının sayısının, hafta sonuna kadar 734'ten 1000'e çıkarılacağını bildirdi.

Hatay'da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Özer, deprem travmasını hızlı şekilde atlatmalarına destek olmak için öğrencileri hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Şu an itibarıyla bölgede 1793 çadır, konteyner ve prefabrik okulda, eğitim öğretimin kapalı olmasına rağmen çocukların eğitim öğretime devam ettiğini aktaran Özer, "Çünkü bölge için Bakanlık olarak yaklaşımımız şu; müfredata dayalı eğitimden ziyade çocuklarımızın hızlı bir şekilde bu travmayı atlatmaları ve normalleşmeleri ile özellikle psikolojik sağlamlıklarını desteklemek amacıyla çocuklarımızı hızlı bir şekilde çadırlarda, konteynerlerde, prefabrik okullarda öğretmenleriyle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Bu özenimizi devam ettireceğiz. Yani burada zikretmemiş olduğumuz ilçelerimizde de çadırlarla konteynerlerle prefabrik okullarla her ne kadar eğitim öğretim resmi olarak başlamamış olsa da öğrencilerimize eğitim desteği vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

LGS ve YKS'ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle ilgili bir dizi kararlar aldıklarını hatırlatan Özer, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın mağduriyetlerini giderme anlamında hem ikinci dönem konularının dahil olmaması hem de bu süreçten etkilenmeden hızlı şekilde hazırlıklarına destek vermek için bölgede 734 noktada Destekleme ve Yetiştirme Kursları açtık. Yani burada hem bölgedeki öğretmenlerimizle hem de Ölçme ve Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 81 ildeki ölçme değerlendirme merkezlerinde görev alan öğretmenlerimizi göndererek, çocuklarımızın LGS ve YKS sınavlarına hazırlanmalarıyla ilgili her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hiçbir çocuğumuzu mağdur etmeyeceğiz. Aileleri de müsterih olsun."

Özer, çocuklara yönelik destek sayısını ve kapasitesini her geçen gün artıracaklarını dile getirerek, "İnşallah bu hafta sonuna kadar da 734 olan destek noktasını 1000'e çıkaracağız. Yani çocuklarımıza sınav anına kadar sürekli destek olup sadece akademiyle ilgili değil, aynı zamanda psikolojik sağlamlıklarıyla ilgili de rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, süreçte başlangıçta olduğu gibi aktif olarak yer almaya devam edecekler." dedi.

- "Yaklaşık 40 milyar liralık yatırımı bölgeye ayırdık"

Bakan Özer, afet nedeniyle bölgedeki il yatırım programlarını revize ettiklerini belirterek, yaklaşık 40 milyar liralık yatırımı bölgeye ayırdıklarını kaydetti.

Hem mevcut yatırımlar hem de bu afet nedeniyle revize edilmesi gereken yatırımları 1-2 hafta içerisinde nihayetlendirmiş olacaklarını vurgulayan Özer, "Yine Kahramanmaraş'ta açıkladığım gibi bölgeye çelik konstrüksiyonlu prefabrik kalıcı okullar yapacağız. 500 bölgeye yeni prefabrik okul yapma kararı aldık. İnşallah bunları da hızlı şekilde bir sonraki eğitim öğretime tamamını yapmak üzere, ama nisan ayı içerisinde tedrici şekilde adım adım bunları hizmete alarak, çocuklarımızı, eğitim öğretimi desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Özer, el birliğiyle bu süreçleri hızlı şekilde atlatacaklarını kaydederek, "Devletimiz her türlü imkanıyla sahada, birlik beraberlikle bu zor günlerin üstesinden inşallah geleceğiz. Tekrar geçmiş olsun ve başımız sağ olsun." sözlerini sarf etti.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.