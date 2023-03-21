Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da konuştu: (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da konuştu: (2)

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da konuştu: (2)

HATAY (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için açılan Destekleme ve Yetiştirme kurslarının sayısının, hafta sonuna kadar 734'ten 1000'e çıkarılacağını bildirdi.

Hatay'da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Özer, deprem travmasını hızlı şekilde atlatmalarına destek olmak için öğrencileri hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Şu an itibarıyla bölgede 1793 çadır, konteyner ve prefabrik okulda, eğitim öğretimin kapalı olmasına rağmen çocukların eğitim öğretime devam ettiğini aktaran Özer, "Çünkü bölge için Bakanlık olarak yaklaşımımız şu; müfredata dayalı eğitimden ziyade çocuklarımızın hızlı bir şekilde bu travmayı atlatmaları ve normalleşmeleri ile özellikle psikolojik sağlamlıklarını desteklemek amacıyla çocuklarımızı hızlı bir şekilde çadırlarda, konteynerlerde, prefabrik okullarda öğretmenleriyle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Bu özenimizi devam ettireceğiz. Yani burada zikretmemiş olduğumuz ilçelerimizde de çadırlarla konteynerlerle prefabrik okullarla her ne kadar eğitim öğretim resmi olarak başlamamış olsa da öğrencilerimize eğitim desteği vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

LGS ve YKS'ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle ilgili bir dizi kararlar aldıklarını hatırlatan Özer, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın mağduriyetlerini giderme anlamında hem ikinci dönem konularının dahil olmaması hem de bu süreçten etkilenmeden hızlı şekilde hazırlıklarına destek vermek için bölgede 734 noktada Destekleme ve Yetiştirme Kursları açtık. Yani burada hem bölgedeki öğretmenlerimizle hem de Ölçme ve Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 81 ildeki ölçme değerlendirme merkezlerinde görev alan öğretmenlerimizi göndererek, çocuklarımızın LGS ve YKS sınavlarına hazırlanmalarıyla ilgili her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hiçbir çocuğumuzu mağdur etmeyeceğiz. Aileleri de müsterih olsun."

Özer, çocuklara yönelik destek sayısını ve kapasitesini her geçen gün artıracaklarını dile getirerek, "İnşallah bu hafta sonuna kadar da 734 olan destek noktasını 1000'e çıkaracağız. Yani çocuklarımıza sınav anına kadar sürekli destek olup sadece akademiyle ilgili değil, aynı zamanda psikolojik sağlamlıklarıyla ilgili de rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, süreçte başlangıçta olduğu gibi aktif olarak yer almaya devam edecekler." dedi.

- "Yaklaşık 40 milyar liralık yatırımı bölgeye ayırdık"

Bakan Özer, afet nedeniyle bölgedeki il yatırım programlarını revize ettiklerini belirterek, yaklaşık 40 milyar liralık yatırımı bölgeye ayırdıklarını kaydetti.

Hem mevcut yatırımlar hem de bu afet nedeniyle revize edilmesi gereken yatırımları 1-2 hafta içerisinde nihayetlendirmiş olacaklarını vurgulayan Özer, "Yine Kahramanmaraş'ta açıkladığım gibi bölgeye çelik konstrüksiyonlu prefabrik kalıcı okullar yapacağız. 500 bölgeye yeni prefabrik okul yapma kararı aldık. İnşallah bunları da hızlı şekilde bir sonraki eğitim öğretime tamamını yapmak üzere, ama nisan ayı içerisinde tedrici şekilde adım adım bunları hizmete alarak, çocuklarımızı, eğitim öğretimi desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Özer, el birliğiyle bu süreçleri hızlı şekilde atlatacaklarını kaydederek, "Devletimiz her türlü imkanıyla sahada, birlik beraberlikle bu zor günlerin üstesinden inşallah geleceğiz. Tekrar geçmiş olsun ve başımız sağ olsun." sözlerini sarf etti.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da dalında kalan limonların toplanması çağrısı
YEREL HABERLER Hatay'da dalında kalan limonların toplanması çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da konuştu: (1)
Hatay'da evi ağır hasar alan 70 yaşındaki adam, hasta eşine barakada bakıyor
YEREL HABERLER Hatay'da evi ağır hasar alan 70 yaşındaki adam, hasta ...
İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Hataylı depremzede veterinerler, "can dostları" için çadır klinikte gönüllü hizmet veriyor
YEREL HABERLER Hataylı depremzede veterinerler, "can dostları" için ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
flaş
YEREL HABERLER flaş
Hatay'da depremzedeler, şarj ve ışıklandırmada "enerji bank"larından yararlanacak
YEREL HABERLER Hatay'da depremzedeler, şarj ve ışıklandırmada ...
Hatay'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Hatay'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya ...
Depremzedelerin umutları çadır kentte oluşturulan "sokak"ta yeşeriyor
YEREL HABERLER Depremzedelerin umutları çadır kentte oluşturulan ...
Depremde evleri yıkılan çift, zihinsel engelli çocukları ile çadırda yaşıyor
YEREL HABERLER Depremde evleri yıkılan çift, zihinsel engelli ...
Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, gelecek sezonun planlarını yapıyor
YEREL HABERLER Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, gelecek ...
Hatay'da çadır kente kurulan çamaşırhane depremzedelere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Hatay'da çadır kente kurulan çamaşırhane ...
Baharla renklenen Amik Ovası'nda çiftçiler bahçelerine girmeye başladı
YEREL HABERLER Baharla renklenen Amik Ovası'nda çiftçiler ...
Ağır hasarlı evlerini terk eden aile anıları için Hatay'a geri döndü
YEREL HABERLER Ağır hasarlı evlerini terk eden aile anıları için ...
Malezyalı yardım ekipleri, deprem bölgesinde daha çok kadın gönüllüye ihtiyaç olduğunu bildirdi
YEREL HABERLER Malezyalı yardım ekipleri, deprem bölgesinde daha çok ...
Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 17 mahallede sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 17 ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 ...
Güvenilir Ürün Platformu ve Gıda Perakendecileri Derneği, Hatay'da üreticilerle buluştu
YEREL HABERLER Güvenilir Ürün Platformu ve Gıda Perakendecileri ...
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, basın toplantısı düzenledi:
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, basın ...
Arsuz´da limon dalında kaldı; perakendeciler hasat için seferberlik başlattı
YEREL HABERLER Arsuz´da limon dalında kaldı; perakendeciler hasat ...
Hatay'da bankalar konteyner şubelerde hizmet veriyor
YEREL HABERLER Hatay'da bankalar konteyner şubelerde hizmet veriyor
Hatay Belediye Başkanı Savaş: En kötü günde bizim bu şehri terk etme lüksümüz yok
YEREL HABERLER Hatay Belediye Başkanı Savaş: En kötü günde bizim bu ...
Seçmen listeleri Hatay'daki "konteyner muhtarlık"larda da askıya çıktı
YEREL HABERLER Seçmen listeleri Hatay'daki "konteyner ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.