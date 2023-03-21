Hataylı depremzedelerin ihtiyaçları Kızılay Lojistik Merkezinden karşılanıyor

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HATAY (AA) - EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bir süre önce donanımlı hale getirilen Türk Kızılay Hatay Lojistik Merkezi, depremzedelerin ihtiyaçları için görev yapıyor.

Kentte bulunan Türk Kızılay Hatay Lojistik Merkezi, depremden bir süre önce daha donanımlı hale getirilerek kapasite, envanter ve malzeme artırımı yapıldı.

Merkez, Hatay'ın tüm ilçelerindeki ekip ve aşevlerine malzeme tedariki sağlıyor.

- "Burayı depremden önce daha donanımlı hale getirdik"

Türk Kızılay Hatay Lojistik Merkezi Yöneticisi Sefer Sağlam, AA muhabirine, merkezde afet anında müdahale için ısınma, barınma, gıda ve ilk ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu söyledi.

Lojistik merkezlerinde afetin olmadığı dönemlerde insani yardım operasyonunun da yürütüldüğünü belirten Sağlam, "Hatay Bölge Lojistik Merkezi, Kızılay'ın kendi sürecinde olan bir lojistik merkezi, afetten sonra kurulmadı. Burayı depremden önce daha donanımlı hale getirdik. Kapasite, envanter, malzeme artırımı gibi bazı restorasyonlar yapıldı." dedi.

Sağlam, merkezden Hatay'ın tüm ilçelerinde bulunan ekip ve Kızılay ile hareket eden sivil toplum kuruluşlarına hizmet verildiğini anlatarak, "Ekiplerimize buradan ihtiyaçları ve belirledikleri talepler doğrultusunda malzemeler sevk ediliyor. Bir giriş alanımız var, malzemeyi oradan kabul ediyoruz. Malzemelerin ayrıştırması yapılıyor ve çıkışı sağlanıyor. Bölgelere dağıtımını yapıyoruz." diye konuştu.

Merkezde beslenme ağırlıklı malzeme stoklarının bulunduğunu belirten Sağlam, aşevlerinde ikramda kullanılacak tabak, bardak ve tabldot gibi araç gereçlerin de envanterde yer aldığını kaydetti.

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