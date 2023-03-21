Hatay'da depremzede minik Şeyma'ya doğum günü sürprizi

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HATAY (AA) - YALÇIN ÇELEN / BEKİR BEKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen Hatay'da çadır kentte ailesiyle kalan Şeyma Güneş Erdoğan, 6'ncı doğum gününü Denizli'nin Çivril ilçesi Halk Eğitim Merkezi ekiplerinin yaptığı sürpriz partiyle kutladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'da Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen görevliler, depremzede çocukları mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyor.

Ekipler, çadır kentlerde çocuklar için yaptıkları aktiviteler ve psikososyal destek çalışmalarıyla depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Bu kapsamda Denizli'nin Çivril ilçesinden gelen Halk Eğitim Merkezi ekibi de doğum günü olduğunu öğrendiği anasınıfı öğrencisi Şeyma Güneş Erdoğan'a sürpriz yapmaya karar verdi.

Şeyma, çadır kentte arkadaşlarıyla etkinlik yaptığı esnada kendisi için palyaçolar tarafından doğum günü pastası getirildi.

Pastadaki mumları söndüren Şeyma, ekiplere teşekkür ederek arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

Denizli Çivril Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Eroğlu, AA muhabirine, çadır kentteki çocukların ve gençlerin eğitimine katkı sunmak için Hatay'a geldiklerini söyledi.

Kurdukları çadırlarda çocuklar için etkinlik yetişkinler için de kurslar düzenlediklerini belirten Eroğlu, "Bugün yaptığımız etkinlikte Şeyma Güneş Erdoğan kızımızın doğum günüydü. Ailesiyle görüşerek bir program tertip ettik. Kızımızın arkadaşları ve aileleriyle doğum gününü kutladık." diye konuştu.

Eroğlu, Şeyma'nın doğum günü partisiyle çok mutlu olduğunu, diğer çocukların da doyasına eğlenip farklı bir gün geçirdiklerini anlattı.

Deprem bölgesindeki çocukların bu tarz etkinliklere ihtiyacı olduğunu belirten Eroğlu, "Kızımızın yüzünü güldürmek bizim de çok hoşumuza gitti. Bizim de bu pastada bir payımız olduysa ne mutlu bize." dedi.

Şeyma'nın dayısı Mesut Cengiz ise depremle tramva yaşadıklarını söyledi.

Zor günlerinde kendilerine destek olan ekiplere teşekkür eden Cengiz, şunları kaydetti:

"Zor günlerimizde yanımızda olan öğretmenlerimize, devletimize herkese sonsuz teşekkürler. Biz önemli değiliz, önemli olan çocuklar. Onların mutlu olmasına vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Bugün yeğenimin doğum günü."

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