Hatay'da depremzede minik Şeyma'ya doğum günü sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da depremzede minik Şeyma'ya doğum günü sürprizi

AA

Hatay'da depremzede minik Şeyma'ya doğum günü sürprizi

HATAY (AA) - YALÇIN ÇELEN / BEKİR BEKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen Hatay'da çadır kentte ailesiyle kalan Şeyma Güneş Erdoğan, 6'ncı doğum gününü Denizli'nin Çivril ilçesi Halk Eğitim Merkezi ekiplerinin yaptığı sürpriz partiyle kutladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'da Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen görevliler, depremzede çocukları mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyor.

Ekipler, çadır kentlerde çocuklar için yaptıkları aktiviteler ve psikososyal destek çalışmalarıyla depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Bu kapsamda Denizli'nin Çivril ilçesinden gelen Halk Eğitim Merkezi ekibi de doğum günü olduğunu öğrendiği anasınıfı öğrencisi Şeyma Güneş Erdoğan'a sürpriz yapmaya karar verdi.

Şeyma, çadır kentte arkadaşlarıyla etkinlik yaptığı esnada kendisi için palyaçolar tarafından doğum günü pastası getirildi.

Pastadaki mumları söndüren Şeyma, ekiplere teşekkür ederek arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

Denizli Çivril Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Eroğlu, AA muhabirine, çadır kentteki çocukların ve gençlerin eğitimine katkı sunmak için Hatay'a geldiklerini söyledi.

Kurdukları çadırlarda çocuklar için etkinlik yetişkinler için de kurslar düzenlediklerini belirten Eroğlu, "Bugün yaptığımız etkinlikte Şeyma Güneş Erdoğan kızımızın doğum günüydü. Ailesiyle görüşerek bir program tertip ettik. Kızımızın arkadaşları ve aileleriyle doğum gününü kutladık." diye konuştu.

Eroğlu, Şeyma'nın doğum günü partisiyle çok mutlu olduğunu, diğer çocukların da doyasına eğlenip farklı bir gün geçirdiklerini anlattı.

Deprem bölgesindeki çocukların bu tarz etkinliklere ihtiyacı olduğunu belirten Eroğlu, "Kızımızın yüzünü güldürmek bizim de çok hoşumuza gitti. Bizim de bu pastada bir payımız olduysa ne mutlu bize." dedi.

Şeyma'nın dayısı Mesut Cengiz ise depremle tramva yaşadıklarını söyledi.

Zor günlerinde kendilerine destek olan ekiplere teşekkür eden Cengiz, şunları kaydetti:

"Zor günlerimizde yanımızda olan öğretmenlerimize, devletimize herkese sonsuz teşekkürler. Biz önemli değiliz, önemli olan çocuklar. Onların mutlu olmasına vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Bugün yeğenimin doğum günü."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da yardım ekiplerinin çadırlara yazdığı notlar depremzedelere moral oluyor
YEREL HABERLER Hatay'da yardım ekiplerinin çadırlara yazdığı notlar ...
Hataylı depremzedelerin ihtiyaçları Kızılay Lojistik Merkezinden karşılanıyor
YEREL HABERLER Hataylı depremzedelerin ihtiyaçları Kızılay Lojistik ...
Arsuzlu çiftçiler, üretimin sağlıklı sürdürülebilmesi için konteyner ve çadır talep ediyor
YEREL HABERLER Arsuzlu çiftçiler, üretimin sağlıklı sürdürülebilmesi ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da konuştu: (2)
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da konuştu: (2)
Hatay'da dalında kalan limonların toplanması çağrısı
YEREL HABERLER Hatay'da dalında kalan limonların toplanması çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da konuştu: (1)
Hatay'da evi ağır hasar alan 70 yaşındaki adam, hasta eşine barakada bakıyor
YEREL HABERLER Hatay'da evi ağır hasar alan 70 yaşındaki adam, hasta ...
İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Hataylı depremzede veterinerler, "can dostları" için çadır klinikte gönüllü hizmet veriyor
YEREL HABERLER Hataylı depremzede veterinerler, "can dostları" için ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
flaş
YEREL HABERLER flaş
Hatay'da depremzedeler, şarj ve ışıklandırmada "enerji bank"larından yararlanacak
YEREL HABERLER Hatay'da depremzedeler, şarj ve ışıklandırmada ...
Hatay'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Hatay'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya ...
Depremzedelerin umutları çadır kentte oluşturulan "sokak"ta yeşeriyor
YEREL HABERLER Depremzedelerin umutları çadır kentte oluşturulan ...
Depremde evleri yıkılan çift, zihinsel engelli çocukları ile çadırda yaşıyor
YEREL HABERLER Depremde evleri yıkılan çift, zihinsel engelli ...
Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, gelecek sezonun planlarını yapıyor
YEREL HABERLER Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, gelecek ...
Hatay'da çadır kente kurulan çamaşırhane depremzedelere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Hatay'da çadır kente kurulan çamaşırhane ...
Baharla renklenen Amik Ovası'nda çiftçiler bahçelerine girmeye başladı
YEREL HABERLER Baharla renklenen Amik Ovası'nda çiftçiler ...
Ağır hasarlı evlerini terk eden aile anıları için Hatay'a geri döndü
YEREL HABERLER Ağır hasarlı evlerini terk eden aile anıları için ...
Malezyalı yardım ekipleri, deprem bölgesinde daha çok kadın gönüllüye ihtiyaç olduğunu bildirdi
YEREL HABERLER Malezyalı yardım ekipleri, deprem bölgesinde daha çok ...
Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 17 mahallede sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 17 ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 ...
Güvenilir Ürün Platformu ve Gıda Perakendecileri Derneği, Hatay'da üreticilerle buluştu
YEREL HABERLER Güvenilir Ürün Platformu ve Gıda Perakendecileri ...
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, basın toplantısı düzenledi:
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, basın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.