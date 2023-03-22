Hataylı çiftçi, zeytinliğini sürebilmek için enkazdaki traktörünün çıkarılmasını istiyor

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HATAY (AA) - ŞAHİN OKTAY - İBRAHİM AKTAŞ - Hatay'ın Antakya ilçesinde çiftçilik yapan Sebahaddin Yıldırım, zeytinliğini sürebilmek için depremlerde yıkılan evinin altında kalan traktörünün çıkarılmasını istiyor.

Kırsal Akcurun Mahallesi'nde eşiyle yaşayan 69 yaşındaki Yıldırım'ın alt katı ambar olan evi ve ahırının bir kısmı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkıldı.

Zeytin yetiştiriciliği ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Yıldırım'ın traktörü ve römorku ile hayvanlarının samanı yıkılan evin altında kaldı.

Traktörü enkaz altında olduğu için yaklaşık 80 dönümlük zeytinliğine gidemeyen Yıldırım, bahçesinin bakımını yapabilmek için bir an önce traktörünün çıkarılmasını istiyor.

Sebahaddin Yıldırım, Anadolu Ajansı muhabirine, depremde ilk katı çöken ve ağır hasar alan binadan sağ çıkmayı başardıklarını söyledi.

Depremde ahırının yıkıldığını, hayvanlarına bir şey olmadığını anlatan Yıldırım, traktörünün ve bazı ekipmanlarının yıkılan binanın altında kaldığını belirtti.

Traktörünün zarar görmediğini fakat çıkaramadıklarını ifade eden Yıldırım, "Traktörün zarar verilmeden çıkarılmasını istiyoruz. 1500 ağaçlık zeytinliğimiz var. Zeytinliğimizi sürmemiz gerekiyor. Traktör burada kaldığı müddetçe zararımız oluyor." diye konuştu.

Depremden 3 düvesi, ineği ve 4 koyununu da kurtardığını anlatan Yıldırım, ancak hayvanlarının samanının da ilk katı çöken evinin altında olduğunu belirtti.

- "Herkes göçse ben göçmem"

Seydişehir Belediyesinin gönderdiği konteynerde kaldıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Memleketinden iyi yer yok. Herkes göçse ben göçmem, kendi yerimi bırakıp gitmem. Belki tekrar deprem olabilir ama biz yerimizi terk edip gidemeyiz. Allah hakkımızda hayırlısını versin, devletimizi eksik etmesin. Devletimiz güçlü Allah'a şükür."

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