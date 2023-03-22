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Hatay'da TDV ile İl Müftülüğünce 20 bin kişilik iftar çadırları kurulacak

AA

Hatay'da TDV ile İl Müftülüğünce 20 bin kişilik iftar çadırları kurulacak

HATAY (AA) - YUSUF SOYKAN BAL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük hasar verdiği Hatay'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Hatay Müftülüğünce toplam 20 bin kişilik iftar çadırları kurulacak.

TDV ve Hatay Müftülüğü, on bir ayın sultanı ramazanda depremzedelerin ibadetlerini daha rahat yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu, AA muhabirine, ramazana yönelik Hatay'da yapılabilecek her hizmeti gözden geçirdiklerini söyledi.

TDV ve İl Müftülüğünce çalışmaların sıkı şekilde sürdürüldüğünü aktaran Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm hocalarımız şu anda sahadalar. Konteyner ve çadır kentlerimize ramazan mescitleri, iftar çadırları ve çocuklarımız için Diyanet çocuk etkinlik alanları oluşturuyoruz. İnşallah 20 noktada yaklaşık 20 bin kişilik kurulacak iftar çadırlarıyla Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğü olarak iftar ve sahurları buradaki depremzede kardeşlerimize ulaştıracağız."

Topçu, her türlü ramazan hizmetini en iyi şekilde vererek bu coşkuyu en güzel şekilde yaşatmak için uğraş verdiklerini belirterek, "Konteyner ve çadır kenti ile insanlarımızın yaşadığı yerlerde kurulmadık mescit ve iftar çadırı kalmayacak." dedi.

Türkiye'nin her yanından ve Müslümanların yaşadığı coğrafyalardan çok sayıda yardımın geldiğini aktaran Topçu, ramazanda yardımlaşma ve hayır duygularının güzel bir şekilde harekete geçtiğini ifade etti.

Topçu, konteyner ve çadır kentlerin bulunduğu her noktada hocaların görevlendirildiğini kaydederek, "Kurulacak 534 çadır mescidin büyük bir kısmı tamamlandı ve buralarda teravih, vakit ve cuma namazları kılınabilecek." ifadesini kullandı.

- "Allah'ın iziyle yaralar çok kısa sürede sarılacak"

Tüm vatandaşları çadır mescitlerde ramazan programlarına katılmaya davet eden Topçu, "Kadın ve erkek hocalarımız, Kur'an öğrenmek isteyenlere Kur'an öğretecekler. Erkek hocalarımız ramazana özel bütün programlarımızda teravih, sahur ve iftarı en güzel şekilde yapacak ve yaptıracaklar. Kardeşlerimizi ben buradan tekrar Kur'an ayında, oruç ayında ve sabır ayında çadır mescitlerimize davet ediyorum." diye konuştu.

Topçu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek şunları söyledi:

"Burada devlet millet iş birliğinde AFAD'ımızla bütün sivil toplum kuruluşlarımızla Diyanetimizle çok muazzam bir dayanışma var. Bu dayanışma da bize gösteriyor ki Allah'ın iziyle yaralar çok kısa sürede sarılacak. Bu enkaz kalkacak ve hayat daha güzel devam edecek. Ramazan da bunun inşallah vesilesi olacak."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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