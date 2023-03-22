Türk Kızılayın ramazan için hazırladığı "İyilik Kolisi" Hatay'da depremzedelere ulaştırılıyor

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HATAY (AA) - ÖMER ÜRER/EMRE AYVAZ - Türk Kızılay tarafından ramazan ayı için hazırlanan temel gıda kolisi, Hatay'daki depremzedelere ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasarı alan Hatay'da ramazan ayı kapsamında hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Bölgede yemek ve gıda çalışmalarını koordine eden Türk Kızılay, iftar ve sahur organizasyonlarının yanında, kendileri yemek yapabilecek ailelerin de talepleri doğrultunda, Hatay'daki Türk Kızılay Lojistik Deposu'nda içinde kuru bakliyat, sıvı yağ, tuz, şeker ve un bulunan "İyilik Kolisi"ni paketleyerek talep edilen bölgelere ulaştırıyor.

Kızılay Hatay İl Ekip Başkanı Baran Akar, AA muhabirine, depremin ilk anından bu yana tüm personellerimiz, gönüllülerimiz ve paydaşlarla birlikte sahadaki beslenme hizmetlerini karşıladıklarını söyledi.

Şu anda ekiplerin ramazan erzak kolilerini hazırlayarak talep edilen noktalara ulaştırmaya başladığını anlatan Akar, "Arkadaşlarımız ramazanda vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere kuru gıda, erzak dolu koliler hazırlıyorlar. Vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak adına tüm ekiplerimizle 7/24 sahadayız." dedi.

- "Dağıtımlarımıza ramazan ayında aralıksız devam edeceğiz"

Temel gıda kolilerinin ramazan boyunca talep edilen noktalara ulaştırılacağının altını çizen Akar, şöyle konuştu:

"Dağıtımlarımıza ramazan ayında aralıksız devam edeceğiz. Tabii zaten şehrin çeşitli noktalarında iftar çadırları kurulu olacak. Bunun dışında vatandaşlardan 168 çağrı merkezimize iletilen ihtiyaçlar doğrultusunda gıda ve hijyen paketlerimizi kendilerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Evet ramazan zor geçecek. Ekipler için de zor geçecek. Bir ailenin yaklaşık 15 gün beslenme ihtiyacını karşılayacak pirinç, yağ, çay, şeker, mercimek, un gibi malzemelerin hepsi kolilerimizde mevcut. Vatandaşımızın ihtiyacı olduğu sürece bizde saat kavramı yok. 7/24 çalışmaya devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz."

Türk Kızılayın ramazan ayı süresince sıcak yemek dağıtımlarını sürdüreceğini vurgulayan Akar, "Şu an 13 mutfakta sahadaki tüm beslenme ihtiyacı olan noktalara ulaşıyoruz. İhtiyacı tamamen karşılıyoruz. En ücra köyden de ihbar gelse gece 12 de olsa ekiplerimiz 7/24 hazırlar. Oralara malzemelerini ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.





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