Antakya'da yıkıntılar arasında iş yerlerini açan Uzun Çarşı esnafı ramazana buruk giriyor

HATAY (AA) - MEHMET BAYRAK - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde bazı işletmelerin yıkıldığı, kimilerinin ağır hasar gördüğü Uzun Çarşı'daki dükkanlarını açan az sayıda esnaf, ramazana buruk giriyor.

Çarşıda faaliyet gösteren bazı usta ve esnaf, evlerinde yakalandıkları depremde yaşamını yitirdi.

Her yıl ramazanda ayrı bir kalabalığın olduğu çarşıda az sayıda esnaf da hayatın normale dönebilmesi amacıyla yıkıntıların arasındaki iş yerlerini açıp hizmet vermeye başladı.

Uzun Çarşı'da kurutulmuş gıda ürünleri satan Murat Köseoğlu, AA muhabirine, çevresindeki bazı kişilerin depremde hayatını kaybettiğini, büyük acılar yaşadıklarını söyledi.

Hasar gören iş yerindeki malzemeleri kurtarmaya çalıştığını dile getiren Köseoğlu, geçici süreliğine Mersin'e gittiğini aktardı.

Tarihi Uzun Çarşı'nın terk edilecek bir yapı olmadığını vurgulayan Köseoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada örnek alınması gereken bir şehrin vatandaşı olmanın gururunu yaşıyoruz. Elbette bu süreç geçicidir, bu süreçler bittikten sonra elbette ki kendi topraklarımıza, iş yerlerimize döneceğiz. Sevdiklerimizle beraber, Hatay'ımızı çok daha sağlam bir şekilde kalkındırıp hayatımıza bakacağız. Ramazana giriyoruz. Bunun bir nebze mutluluğunu bir nebze de burukluğunu yaşıyoruz. Normalde çarşımız, vatandaşların tıka basa doldurduğu uğrak yeridir. İnsanların yoğun alışverişleri arasında ramazanı bitirmeye çalışırdık ama maalesef bu sene Uzun Çarşı'da bunu hiçbir şekilde yapamayacağız. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz."

- "Uzun Çarşı'mız koronavirüste bile bu kadar sessiz kalmadı"

Fırınlı kasap işletmecisi Nuri Başak da depremden sonra Uzun Çarşı'yı yıkık görmenin üzüntüsünü yaşadığını anlattı.

Kendilerini teselli edebilmek için birkaç esnafla dükkanlarını açtıklarını kaydeden Başak, "Hep beraber olup tekrar çarşımızı canlandırmak istiyoruz. Çarşımızın canlanması için öncelikle enkazların kaldırılması, elektrik ve suyun da tekrar verilmesi lazım. Şu an geçici olarak hazır sularla yetiniyoruz, elektriği de çalıştırdığımız jeneratörlerle sağlıyoruz. Kendimizi psikolojik olarak toparlamak, daha iyi hissedebilmek için buradayız." dedi.

Çarşıda 4 kuşaktır hizmet veren Şahap Fansa ise ramazana özel "küncülü helva" yaptıklarını ifade etti.

Bu tatlının asırlardır sadece ramazanlarda yapıldığını anlatan Fansa, şöyle konuştu:

"Tarihi Uzun Çarşı'mız koronavirüste bile bu kadar sessiz kalmadı, biz bu kadar zor duruma düşmedik. Asrın felaketini yaşadık ama yine de geleneklerimizi sürdürmek istiyoruz. Küncülü helvamızı yapmaya çalışacağız. Yine Uzun Çarşı'da devam etmek istiyoruz ama şartlar elverişli değil, elektrik ve su sorunu yaşıyoruz. Yine de bir şekilde küncülü helvayı Hataylıların hizmetine sunacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.