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Hatay Büyükşehir Belediyesi hizmete EXPO alanında devam ediyor

AA

MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hizmet binası yıkılan Hatay Büyükşehir Belediyesi, geçici olarak Kisecik EXPO Kültür ve Sanat Sokağı'nda hizmet vermeye başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi hizmete EXPO alanında devam ediyor

HATAY (AA) - MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hizmet binası yıkılan Hatay Büyükşehir Belediyesi, geçici olarak Kisecik EXPO Kültür ve Sanat Sokağı'nda hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesine ait bina da yıkıldı.

Büyükşehir, belediyecilik faaliyetlerini sürdürmek için Kisecik EXPO'daki geçici alanda hizmet veriyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine, başka illerden desteğe gelen belediye ekipleriyle halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve altyapı sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Depremlerin altyapıda büyük hasara yol açtığını vurgulayan Savaş, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının çok sayıda bölgede kesintiye uğradığını ifade etti.

Bununla ilgili sorunları çözmeye çalıştıklarını dile getiren Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir hafta öncesine kadar 41 mahallemize su veremiyorduk, bunlardan 29'u Antakya'ya ait mahallelerdi. Birkaçı Defne ilçesine aitti, geriye kalan 6 mahalle ise şehirlerimiz dışında kalan küçük mahallelerimizdi. Yıkıntıların yoğun olduğu yerlerde çok daha fazla patlaklar olduğu için buralarda sokak içlerine çeşmeler yapmak suretiyle su vermeye gayret ediyoruz. Mahallelerimizin de yüzde 93'ünden fazlasına şu an su vermiş durumdayız. Diğer yandan tahrip olan yollarımızı da tekrar toparlamaya gayret ediyoruz. Barınma sorunlarını da çözmek için çaba sarf ediyoruz. Rutinin dışındaki bazı faaliyetlerimiz de devam ediyor."

- Depremlerde 150 belediye çalışanı hayatını kaybetti

Savaş, Büyükşehir Belediyesinin personelin yüzde 47'siyle hizmetlerine devam ettiği bilgisini verdi.

Kimilerinin küçük yaşta çocuklarının bulunması, bazılarının da ailelerinden tedavisi süren yaralıları olduğu için diğer personelin çalışamadığını anlatan Savaş, "Şartları oluşturamadığımız, yatak, konteyner veya çadır sorununu çözemediğimiz insanlarımız var. Geriye kalan personelimizi de yaza kadar getirmeye çaba sarf ediyoruz. Mayıs ayından itibaren de fazlasıyla Hataylılarımızın hizmetini yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresindeki çalışma arkadaşlarından 150'sinin depremde vefat ettiğini, bunlardan 109'unun Büyükşehir Belediyesi personeli olduğunu belirtti.

Hatay'ın tarih boyunca yaşadığı afetlere rağmen yeniden küllerinden doğan bir şehir olduğunu vurgulayan Savaş, bilimin ışığında kentin yeniden imar edileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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