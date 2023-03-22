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Afyonkarahisar ve Üsküdar belediyeleri İskenderun'da 500 konteynerlik yaşam alanı kuruyor

AA

Afyonkarahisar ve Üsküdar belediyeleri İskenderun'da 500 konteynerlik yaşam alanı kuruyor

HATAY (AA) - ARİF YAVUZ / BASİR GÜLÜM - Afyonkarahisar ve Üsküdar belediyelerince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulumu süren konteyner kente hafta sonundan itibaren afetzedelerin yerleşmeye başlaması planlanıyor.

Belediyelere bağlı 160 personel tarafından kardeş şehir ilişkisi bulunan ilçede, İskenderun Teknik Üniversitesi Yerleşkesi'nde 500 konteynerden oluşacak, içinde yaşam alanları, aşevi, yemekhane, aile sağlığı merkezi, kreş, kütüphane, çamaşırhane ve idari binanın bulunacağı konteyner kentin 20 günde tamamlanması hedefleniyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'a 84 araç ile 350'ye yakın personel görevlendirdiklerini söyledi.

Koordinasyon merkezince Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerinin bir süre sonra İskenderun'da çalışmaya başladığını belirten Zeybek, "Şu anda ekiplerimiz 10 kamyon, 6 iş makinesi ve vidanjörle konteyner kent kurulumunda çalışıyor. Aşevimiz yemek çıkarmayı sürdürüyor. Temizlik ekiplerimiz de sahada görev alıyor. Hatay ve İskenderun normale dönünceye kadar bütün ekiplerimiz hizmetlerine devam edecek." diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ve konteyner kent sorumlusu Özer Söğüt de ilk depremlerden bu yana Hatay'da görev yaptıklarını ve çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Konteyner kentte altyapı, kanalizasyon ve su arıza ekiplerinin iş makineleriyle çalışma yürüttüğünü ifade eden Söğüt, "Üsküdar Belediyesi ekipleriyle uyumlu çalışıyoruz. Sürekli sahada birbirimize destek ve yardımda bulunuyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde çalışmaları bitireceğiz." dedi.

- "Hafta sonu misafir almaya başlayacağız"

Üsküdar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ve konteyner kentin şantiye şefi Volkan Yazıcı ise ilk depremlerin yaşandığı günden itibaren Hatay'da 130 personelle çalıştıklarını belirtti.

Konteyner kentin 77 dönüm arazide kurulumunun yapıldığını dile getiren Yazıcı, "Konteynerlerimiz yaşam için tasarlanmış olup duş ve tuvaletleri olacak şekilde dizayn edildi. Elimizden geldiği ölçüde İskenderun'un yaralarını sarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediyesi ekipleriyle altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Yazıcı, projeyi 20 günde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Yazıcı, "Üsküdar ve Afyonkarahisar belediyelerinden gelen personel burada büyük fedakarlıkla çalışıyor. İlk etapta 200 konteyneri yaşam alanına dönüştüreceğiz. İnşallah hafta sonu buraya misafir almaya başlayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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