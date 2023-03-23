Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 21 mahallede sürecek

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HATAY (AA) - Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde aciliyeti bulunan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının 21 mahallede devam edeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların yarın Antakya'daki Narlıca, Akcurun, Şeyhali, Biniciler, Haraparası, Akevler, Gazi, Emek, Ürgen, Aksaray, Kuzeytepe, Maraş Boğazı, Alaaettin, Üzümdalı, Bozhöyük, Aşağıoba ve Suvaltı ile Defne'deki Harbiye, Sümerler, Toygarlı ve Çekmece mahallelerinde süreceği bildirildi.

Aciliyeti olan binaların yıkılacağı ve enkazının kaldırılacağı belirtilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği bilgisine yer verildi.

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