İskenderun'da depremzede çocuklar "survivor parkuru"nda eğlendi

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklar, görevli ekiplerin briket ve lastiklerden oluşturduğu parkurda keyifli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekipleri, Sakarya Mahallesi'ndeki Tosyalı Çadır Kenti'ndeki 56 çadırda yaşayan 210 afetzedenin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çocuklara kukla ve boyama etkinlikleri düzenleyen Aydın'dan gelen ekipler, ufak depremzedeleri mutlu etmek için çadır kentin önündeki sokağı, briket ve araç lastiği kullanarak macera parkuruna çevirdi.

Parkurda yapılan yarışta kıyasıya mücadele eden çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, zaman zaman aileler ve görevli personel de oyunlara eşlik etti.

- "Yaralarını bir nebze olsun sarabilmek mutluluk verici"

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Öznur Bozgül, AA muhabirine, vatandaşların yaralarını sarma adına deprem bölgesine geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Bozgül, çadır kentte hem yetişkinlere hem de çocuklara ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Her gün çocuklara etkinlik düzenlediklerini anlatan Bozgül, "Survivor parkuru kurduk. Bundan sonra yakan top olur, voleybol olur. Çadır alanında kukla ve boyama etkinliklerimiz oluyor. Her yaş grubunun oynayabileceği tarzda etkinlikler oluşturuyoruz." diye konuştu.

Bozgül, depremin çocuklara verdiği korkuyu birlikte atlatmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda yetişkinlere de destek veriyoruz. Çadırlarına giderek ya da gelmelerini bekleyerek bireysel görüşmeler yapıyoruz. Yanlarında olduğumuzu bilmeleri bizim için çok güzel. Burada olduğumuzu hissettirebilmek ve yaralarını bir nebze olsun sarabilmek mutluluk verici. İnanın ben burada olmaktan çok mutluyum."

Afette evi hasar gören Hatice Gündüzalp, ekiplerin çocukları eğlendirmesini çok güzel olduğuna değinerek, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." dedi.

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