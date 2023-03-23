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Hatay'da depremzede öğrenciler, "Umut Sınıfı"nda gönüllü öğretmenleriyle geleceğe hazırlanıyor

AA

Hatay'da depremzede öğrenciler, "Umut Sınıfı"nda gönüllü öğretmenleriyle geleceğe hazırlanıyor

HATAY (AA) - BEKİR BEKTAŞ / YALÇIN ÇELEN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Hatay'a yurdun dört bir yanından gelen öğretmenler, afetzede çocuklara gönüllü eğitim veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da yaşayan öğrenciler, yıkılan veya ağır hasar gören eğitim yuvalarına veda etmek zorunda kaldı.

Çocukların diğer illerdeki akranlarından geri kalamaması için Türkiye'nin dört bir yanından kente gönüllü olarak gelen öğretmenler, çadır ve konteyner kentlerde oluşturulan sınıflarda "her yerde ve şartta eğitim" parolasıyla eğitim desteği sunuyor.

Öğretmenler Hatay Stadyumu yakınında kurulan çadır kentte "Umut Sınıfı" adı verilen derslikte bir araya geldiği öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

- "Umudun öğretmenleri olduk"

Nevşehir'den gelen İngilizce öğretmeni Burcu Ülker, AA muhabirine, her gün derse giren çocukların çok istekli olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Her çadırda bir sınıfın kurulduğunu, sabah törenlerinde İstiklal Marşı okuyup, derse başladıklarını anlatan Ülker, zaman zaman çok duygusal anlar da yaşadıklarını belirtti.

Ülker, "Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşlarımız gelip ders anlatıyor. Çocuklarımız da çok istekli ve azimliler. Çocuklara umut olmak adına sınıfımızın adını 'Umut Sınıfı' koyduk. Bizler de umudun öğretmenleri olduk. Eminim ki, başka öğretmenlerimiz de gelecek ve çocuklarımızı yalnız bırakmayacaklar. Çünkü çocuklarımızın dersten önce umuda ihtiyaçları var." dedi.

- "İlk geldiğim gece çadır okulu görünce çok duygulandım"

Aydın'dan gelerek Saraycık Mahallesi'ndeki çadır kentte eğitim çalışmalarına katılan matematik öğretmeni Bendegül Uyaroğlu da 8'inci sınıf öğrencileriyle ders işlediklerini belirtti.

Afetten etkilenen çocukların öğretmenlere ihtiyaç duyduğuna ve eğitimin devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Uyaroğlu, okulları hasar alan öğrencilerin mağduriyet yaşamasına gönüllerinin razı gelmediğini dile getirdi.

Uyaroğlu, "İlk geldiğim gece çadırımın karşısındaki çadır okulu görünce çok duygulandım. Okul dört duvar değil, her yer okuldur. Burada da eğitime devam ediyoruz. Yeter ki; o çocuklara umut olalım. Birlikte olduktan sonra her şey olur zaten." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Berat Tugay, çadırda kalmanın zorluklarını yaşamalarına rağmen derslerine devam ettiklerini söyledi.

Gönüllü öğretmenlerine teşekkür eden Tugay, "Allah razı olsun, bizim için geldiler." dedi.

Duru Çınar da derslerine çadır sınıfta devam ettiğini anlatarak, okulda olduğu gibi ders işledikleri için mutluluk duyduğunu belirtti.


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