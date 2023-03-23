Hatay Kırıkhan'da geçici barınma merkezinin kurulum çalışmaları sürüyor

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HATAY (AA) - ÖMER ÜRER/EMRE AYVAZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, afetzedeler için hazırlanan geçici barınma alanlarında çalışmalar devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce tuğla, prefabrik ve konteynerden oluşan yerleşim birimleri kuruluyor.



İlçe genelinde toplam 42 bloktan oluşan alanda, 504 ailenin barınacağı 27 metrekarelik yapıların Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanıp anahtar teslimi yapılması planlanıyor.

TOKİ İnşaat Uzmanı Haydar Özdemir, AA muhabirine, vatandaşlara geçici konutları teslim etme gayesiyle inşaatları hızla sürdürdüklerini söyledi.

Kırıkhan'da iki etapta toplam 504 geçici barınma konutunun yapılacağını anlatan Özdemir, "Projemiz 1+1 konseptinde. Tuvaleti, banyosu, mutfağı, ebeveyn odası ve salonuyla yaşam alanı oluşturuyoruz." diye konuştu.

Özdemir, "Samandağ'da 250 ve Defne ilçesinde de 250 olmak üzere toplamda 1004 konut yapmayı planlıyoruz. Toplu Konut İdaresi olarak radyan temelden vazgeçmiyoruz. Yığma yapı üzerine kuruluyor. Yine 30'a 30 kolonlarla beraber çatı yükünü temele aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırıkhan'daki konutların 254 yığma ve 250 prefabrik şeklinde inşa edileceğini bildiren Özdemir, "504 konut burada kısa sürede bitecek. İnşallah bayrama yetiştirmeyi planlıyoruz. Bayrama kadar peyderpey teslim etmeyi düşünüyoruz. Mevcut şehir altyapıları çalışır durumda. Tam konsept olarak teslim edeceğiz. Çocuk oyun alanı gruplarımız da var. Tam yaşam alanı olacak." dedi.

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