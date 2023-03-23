DİB, İskenderun'da günde 3 bin kişiye iftar ve sahur verecek

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HATAY (AA) - UĞUR ULU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ramazan boyunca günde 3 bin kişiye iftar ve sahur verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekiplerince ilçedeki 3 farklı noktaya kurulan etkinlik ve taziye çadırlarına iftar için gelen vatandaşlara, sahur için kumanya da dağıtılacak.

İskenderun Teknik Üniversitesi kampüsündeki caminin bahçesine kurulan etkinlik çadırında ayrıca ramazan boyunca çocuk ve yetişkinlere yönelik etkinlikler düzenlenecek.

İlçe Müftüsü Osman Şekerci, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfı İskenderun Şubesi ve İskenderun Müftülüğü olarak çadır kentlerde ve mahallerde büyük hızla ramazan hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Ramazan boyunca 3 noktada iftarda 1500, sahurda 1500 olmak üzere 3 bin kişilik yemek dağıtacaklarını aktaran Şekerci, "Allah nasip ederse ramazan boyunca etkinlik çadırımızda iftar ve sahurun haricinde 4-6 yaş yavrularımıza, çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Yine yetişkinlere Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahi sunuları, meddah gösterileri, vaaz ve irşat programları yapacağız." diye konuştu.

- Hasar görmeyen 57 cami açık olacak

Şekerci, İskenderun genelinde 17 noktada çadır mescit oluşturduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Mescitlerimizde Allah nasip ederse mukabele programlarımız olacak. Teravih kılınacak. Ayrıca isteyen kardeşlerimize Kur'an eğitimi verilecek. Bunun haricinde 57 camimiz de açık olacak. Vatandaşlarımız camilerimizde mukabele dinleyecekler, teravihlerini eda edecekler ve Kur'an eğitimine dahil olacaklar."

Deprem bölgesinde ramazan sevincinin buruk yaşandığını dile getiren Şekerci, "Ama inanıyoruz ki ramazanın manevi atmosferi ve insanımızın iman gücüyle hep birlikte el ele verecek, Allah'ın izniyle bütün zorlukları en güzel şekilde aşacağız." ifadesini kullandı.





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