Depremde kızı ve torununu kaybeden şehit annesi acısını onlardan kalan hatıralarla yaşıyor

HATAY (AA) - ARİF YAVUZ - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan annesi, oğlunun ardından üçer yıl arayla eşini Kovid-19'dan, kızı ve torununu ise deprem felaketinde kaybetmenin acısını yaşıyor.

Şehit annesi 70 yaşındaki Hatice Gedik'in 39 yaşındaki kızı Neriman Gedik ve 18 yaşındaki torunu Emirhan Kaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde İskenderun Kurtuluş Mahallesi'nde yaşadıkları binanın çökmesiyle enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma çalışmalarının 4'üncü günü enkazdan birbirlerine sarılı halde çıkarılan anne ile oğlunun cenazeleri, Bekbele Mahallesi'nde şehit Ferhat Gedik ile eşinin kabrinin bulunduğu aile mezarlığında defnedildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de vefat eden eşi Ahmet Gedik, oğlu, kızı ve torununun mezarlarını her gün ziyaret eden Hatice Gedik, gözyaşı döküyor.

Bir süredir artçı sarsıntılar nedeniyle evinin yanında kurulan çadırda yaşayan Gedik, yitirdiği aile bireylerinin fotoğraflarını yanından ayırmıyor.

- "Onları çok özlüyorum"

Hatice Gedik, AA muhabirine, depremin ardından kızını aradığında telefona yıkılan binanın enkazının çevresindeki bir kişinin çıktığını söyledi.

Kızı ve torununun yaşadığı evin kendi üstüne yıkılmış gibi hissettiğini dile getiren Gedik şöyle devam etti:

"Telefonu bulunca o vakit, hastaneler başta olmak üzere her yerde kızımla torunumu aradık ama bulamadık. Arama kurtarma çalışmalarında kızım ile torunumu 4'üncü gün birbirine sarılı halde bulmuşlar. Merdiven boşluğunda üzerlerine kolon düşmüş. Ben o anı görmedim, beni hastaneye kaldırmışlar. Ben hastaneden gelinceye kadar çıkarmışlar. Bir gün sonra onları da şehit oğlum ve vefat eden eşimin bulunduğu aile kabristanlığına defnettik. Kızım ve torunumu yan yana toprağa verdik."

Gedik, kızı ile torununun 40 gün sonra mevlidini yaparak Kur'an okuttuğunu, İskenderun'daki depremzedelere yemek ikramında bulunduğunu anlattı.

Depremden sonra günlerinin acı içinde geçtiğini ifade eden Gedik, "Torunum Emirhan da şehit dayısı gibi asker olmak istiyordu hatta staj da yapıyordu. Bana hep 'Anneanne ben Ferhat dayım gibi olacağım.' diyordu. Dayısını çok severdi, askerliğe de çok meraklıydı. Hayali de pilot olmaktı. Bana da çok düşkündü, sürekli beni ziyaret ederdi. Onları çok özlüyorum. Her gün mezarlarına gidiyorum. Bu acılara dayanamıyorum." diye konuştu.

Kızı Neriman'ın da çok acılar yaşadığını aktaran Gedik, boşandıktan sonra devlet tarafından yaklaşık bir yıl önce kaymakamlıkta işe yerleştirildiğini belirtti.

Gedik, kızının kendini yeni toparlamaya başladığını kaydederek "Oğlunu en iyi şekilde okutmak ve yetiştirmek istiyordu. Kendisini oğluna adamıştı, onun hayali de Emirhan'ı pilot olarak görmekti." ifadesini kullandı.

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