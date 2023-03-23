Ömrünü geçirdiği tarihi çarşının eski canlılığına kavuştuğunu görmek istiyor

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HATAY (AA) - İBRAHİM AKTAŞ / ŞAHİN OKTAY - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkıma uğrayan Hatay Antakya'daki Tarihi Uzun Çarşı'da çocuk yaştan bu yana çalışan kasap Sadık Neccar, ilçenin önemli alışveriş merkezinin eski günlerine kavuşmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Tarihi çarşıda dedesinden miras kasap dükkanını işleten 66 yaşındaki Neccar, çocukluğundan bu yana geçimlerini sağladıkları iş yerinin depremlerde hasar almasıyla üzüntü yaşadı.

Dükkanında yeniden hizmet verebilmek için bölgedeki elektrik ve su altyapı çalışmalarının tamamlanmasını bekleyen Neccar, yıkıntıların kuşattığı çarşının en kısa sürede hareketli günlerine kavuşmasını istiyor.

Neccar, AA muhabirine, 55 yılı aşkın zamandır kasaplık yaptığı çarşının, depremlerden önceki ramazanlarda çok canlı olduğunu söyledi.

Çarşının ramazan boyunca insanların en fazla gezdiği mekanlar arasında yer aldığını anlatan Neccar, "Alışveriş yapılan bir yer burası. Her istediğini, aradığını bulabildiğin bir çarşı. Ondan dolayı çok çok üzülüyoruz. Şu anda dükkanım az hasarlı. 'Bekleyin' diyorlar, ileriyi görmek için yetkililerden cevap bekliyoruz." dedi.

Neccar, çevredeki enkazın kaldırılmasının ardından merkezin canlanacağını düşündüğünü, yetkililerin de bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Eskiden kasapların, künefecilerin ve peynircilerin bulunduğu çarşıda daha sonra çeşitli dükkanların açıldığını aktaran Neccar, "İnsanlar alışverişi marketlerden önce buradan yaparlardı. Aradığını burada bulurdu insanlar." diye konuştu.

- "Bütün ömrüm bu çarşıda geçti"

Neccar, kent sakinlerinin depremlerden sonra yakın illere göç ettiğine değinerek şunları kaydetti:

"Ama eninde sonunda buraya gelmeyi düşünüyorlar. Şu anda şehirde sessizlik var. Yıkıntıları görünce çok canım sıkılıyor. Bütün ömrüm bu çarşıda geçti. Önceden burada oturduğunuz zaman insan akınını görürdünüz. Dışarıdan gelenler, turistler hep burayı dolaşırdı. Burayı görmeyi severlerdi. Ondan dolayı çok canımız sıkılıyor. Bu manzarayı gördüğümüz zaman çok çok üzülüyoruz."

En kısa zamanda çarşının canlanması ve esnafın geri dönmesini isteyen Neccar, "Eski günlere dönmemize imkan yok da... Hep beraber çarşıya el atılırsa burası canlanır, canlandıkça daha güzel günler olur." ifadesini kullandı.

Neccar, afetten önce insanların çarşıya özellikle yöresel yiyecekler için geldiğini anlattı.



Kağıt ve tepsi kebabının ramazanda daha fazla talep gördüğünü vurgulayan Neccar, "Lahmacunumuz vardı. Onlara özenerek gelirlerdi buraya. Ramazanda büyük canlılık olurdu. Yıl 12 ay, biz ramazanı beklerdik. En çok iş yaptığımız dönem ramazandı." şeklinde konuştu.



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