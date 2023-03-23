Bakan Varank, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde konuştu:

AA

Bakan Varank, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde konuştu:

HATAY (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uygun alanlarda sanayi sitelerinin sıfırdan inşasına başlayacaklarını belirterek, "Hatay başta olmak üzere depremden büyük zarar görmüş şehirlerimizde sanayiyi ve özellikle küçük sanayi esnafımızı tekrar ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili planlamalarımızı yaptık." dedi.

Hatay Antakya'daki temasları kapsamında Dericiler Sanayi Sitesi ile Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Varank, daha sonra 2 yıl önce açılan Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Varank, mobilya fabrikasından dönüştürülen ve depremzedeler için gönderilen yardımların tasnif edildiği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ASYA'nın (Afet Acil Sosyal Yardım) kullanımına sunulan lojistik merkezde, yetkililerden bilgi aldı.

Depremden 2 hafta sonra üretime yeniden başlayan bir mobilya fabrikasına geçen Varank, burada yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının gelecek döneme ilişkin hazırladığı planları hayata geçirmek üzere ziyaretlerde bulunduklarını, derici, kunduracı, metal ve mobilya sektörlerinin üretim alanlarını incelediklerini aktardı.

Bakan Varank, Hatay'da sanayi anlamında da çok büyük yıkımın gerçekleştiğini belirterek, küçük sanayi sitelerindeki 3 bin işletmeden 2 bine yakınının orta hasarlı, yıkık ya da yıkılmış olduğunu söyledi.

Depremden etkilenen şehirleri tekrar ayağa kaldırmak için sanayi ve üretimin önemine değinen Varank, 2021'de açılışı yapılan Antakya Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde depremin ardından 100 fabrikada üretimin kısmi olarak başladığını bildirdi.

- Hatay'a yatarım yapacaklar 6. bölge teşviklerinden yararlanacak

Varank, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafın bir kısmının burada üretime devam ettiğini belirterek, makinelerini kurtaran esnafla geçici üretim çözümlerini istişare ettiklerini anlattı.

Kalıcı çözümler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla yoğun çalışma yaptıkları bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:

"Yıkıma uğramış rezerv alanlarda sanayi siteleri inşa etmeye başlayacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, konutların yapımıyla küçük sanayi sitelerinin yapımına da en kısa sürede bütün şehirlerimizde başlamış olacak. Şu anda Hatay'da mikro bölgeleme, zemin çalışmaları devam ediyor. Uygun alanlarda sanayi sitelerinin sıfırdan inşasına başlayacağız. Yerinde dönüşümü mümkün olan alanlarla ilgili de esnafımıza uygun imkanları kullandırmış olacağız."

Bakan Varank, acil destek kredisini depremin ardından başlattıklarını anımsatarak, özellikle KOBİ'lerin, küçük ve mikro işletmelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere faizsiz krediyi devreye aldıklarını ifade etti.

Depremden etkilenen şehirleri ayağa kaldıracak, buralara yatırımları özendirecek "Cazibe Merkezleri Programı"nı da devreye aldıklarına işaret eden Varank, şöyle konuştu:

"Bu ne demek? Diyelim ki, Hatay'da yatırım yapacak işletmelerimiz, bundan sonra en yüksek teşviklerimiz olan ilçe bazlı teşviklerimizden faydalanabilecekler. Gerek yeni gerek ilave yatırımlarını, gerekse işletmelerinde oluşmuş hasarların yerine konmasıyla ilgili yatırımlarını 6. bölge teşviklerinden faydalanarak yerine koyabilecekler. Tabii ilave desteklerimiz de olacak. Bu yatırımları yapan firmalarımıza faiz desteği veriyorduk. Bu desteklerimizi arttırmış olduk.

Burada oluşturacakları istihdamla ilgili firmalarımıza vereceğimiz destekleri arttırdık. Hatay başta olmak üzere bölgede depremden büyük zarar görmüş şehirlerimizde sanayiyi, özellikle küçük sanayi esnafımızı tekrar ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili planlamalarımızı yaptık. Peyderpey bunları devreye alıyoruz. İnşallah Hatay'da öncelikle yeni yapılabilecek sanayi siteleriyle ilgili çalışmalar kısa sürede başlayacak. Yerinde dönüşüme uygun yerlerde de sanayi esnafımıza ciddi destekler vereceğiz."

Varank, vatandaşları asla yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak, ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bakan arkadaşlarıyla sahada acıları dindirmek için çabaladıklarını anlattı.

- Konteyner kentlerde sosyo-ekonomik kalkınma teşvik edilecek

Şehirleri tekrar eski günlerine döndürmenin yolunun üretimden ve sanayiyi ayağa kaldırmaktan geçtiğinin altını çizen Varank, Bakanlık olarak bu konudaki sorumlulukları yerine getireceklerini belirtti.

Bakan Varank, çadır ve konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşların üretime katılmasıyla ilgili Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile yürüttükleri projeden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'yle (SEECO), burada üretim yapacak depremzede kardeşlerimizin, konteyner ve çadır kentlerde bütün üretimlerine alım garantisi veriyoruz. Bu sayede çadır, konteyner kentlerdeki depremzede kardeşlerimiz hem meşguliyet kazanmış hem de ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar. Bu programı da devreye aldık. Önümüzdeki dönemde bütün çadır ve konteyner kentlere bu projeyi yaygınlaştırmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor."

- Sanayi esnafı ve KOBİ'lere konteyner ödeme desteği

Bölgede yavaş yavaş üretimin ayağa kalkmaya başladığına değinen Varank, en büyük ihtiyaçlardan birinin emekçilerin barınma sorunu olduğunu, buna çözüm üretmek için AFAD koordinasyonunda projeler geliştirdiklerini bildirdi.

Sanayi esnafı ve KOBİ'lerin kendileri için satın alacakları konteynerlere KOSGEB desteği belirlediklerini aktaran Varank, konuşmasını şöyle tamamladı:

"30 bin liraya kadar konteynerlere destek vereceğiz. Burada, özellikle mikro işletmeler, çalışanlarını barındırmak istiyorlarsa konteyner satın aldıklarında maliyetinin bir kısmını üstlenmiş oluyoruz. Bu sayede buralarda üretimin çok daha hızlı şekilde ayağa kalkmasını sağlamış olacağız. Bunun yanında tabii burada sanayi siteleriyle ilgili daha önce bakanlığımızdan destek almış, projeleri tam başlamamış sanayi sitelerimiz vardı. Bunlarla ilgili de şu anda bütün süreçleri hızlandırmış vaziyetteyiz.

Bundan önce ihalesini yapmış olduğumuz sanayi siteleri, örneğin Kunduracılar Sanayi Sitesi'ni de bir an önce inşallah tamamlayıp burada özellikle Küçük Sanayi Sitesi'nde zarar görmüş esnafımızın buraya hızlı şekilde yerleşmelerini sağlayacağız. Günbegün buraları takip ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bütün ekipleriyle sahada. İnşallah üretimi tekrar ayağa kaldırmış olacağız ve bu şehrin çok daha hızlı şekilde eski günlerine dönmesi için gayret göstereceğiz."

Varank'a ziyaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Ar ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank, Hatay'da (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank, Hatay'da (2)
Yıkılan hastanenin müteahhidi ve fenni mesul hakkında yakalama kararı
YEREL HABERLER Yıkılan hastanenin müteahhidi ve fenni mesul hakkında ...
Antakya'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 2 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Antakya'da enkaz kaldırma çalışmaları yarın 2 ...
Ömrünü geçirdiği tarihi çarşının eski canlılığına kavuştuğunu görmek istiyor
YEREL HABERLER Ömrünü geçirdiği tarihi çarşının eski canlılığına ...
Bakan Varank, Hatay'da
YEREL HABERLER Bakan Varank, Hatay'da
Depremde kızı ve torununu kaybeden şehit annesi acısını onlardan kalan hatıralarla yaşıyor
YEREL HABERLER Depremde kızı ve torununu kaybeden şehit annesi ...
DİB, İskenderun'da günde 3 bin kişiye iftar ve sahur verecek
YEREL HABERLER DİB, İskenderun'da günde 3 bin kişiye iftar ve sahur ...
Amik Ovası'nda üretimi sürdürerek Hatay'ı ayağa kaldırmayı hedefliyorlar
YEREL HABERLER Amik Ovası'nda üretimi sürdürerek Hatay'ı ayağa ...
Hatay Kırıkhan'da geçici barınma merkezinin kurulum çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay Kırıkhan'da geçici barınma merkezinin kurulum ...
Depremde hasar gören "Koza Evi"nin üretiminin sürdürülmesi için destek isteği
YEREL HABERLER Depremde hasar gören "Koza Evi"nin üretiminin ...
Depremin yıkıma yol açtığı Hatay'a 6 bin 100 tır yardım malzemesi geldi
YEREL HABERLER Depremin yıkıma yol açtığı Hatay'a 6 bin 100 tır ...
Hatay'da depremzede öğrenciler, "Umut Sınıfı"nda gönüllü öğretmenleriyle geleceğe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede öğrenciler, "Umut Sınıfı"nda ...
Bakan Koca, ilk sahurunu Hatay'da sağlık çalışanları ile yaptı
YEREL HABERLER Bakan Koca, ilk sahurunu Hatay'da sağlık çalışanları ...
İskenderun'da depremzede çocuklar "survivor parkuru"nda eğlendi
YEREL HABERLER İskenderun'da depremzede çocuklar "survivor ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 21 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 21 ...
Hatay'daki gemi, çadır ve konteyner kentlerde ilk sahur
YEREL HABERLER Hatay'daki gemi, çadır ve konteyner kentlerde ilk ...
Sağlık Bakanı Koca'dan tahliye açıklaması
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca'dan tahliye açıklaması
Depremzede fırıncıdan Hatay'da "asrın felaketi"nden etkilenenlere ücretsiz ekmek
YEREL HABERLER Depremzede fırıncıdan Hatay'da "asrın felaketi"nden ...
Hataylı depremzedeler, bu ramazan teravih namazında tarihi camileri dolduramayacak
YEREL HABERLER Hataylı depremzedeler, bu ramazan teravih namazında ...
Türk Kızılay Antakya'da günlük 10 bin kişilik sahur paketi hazırlayacak
YEREL HABERLER Türk Kızılay Antakya'da günlük 10 bin kişilik sahur ...
Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da konuştu: (1)
Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da konuştu: (2)
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da konuştu: (2)
Depremin vurduğu Hatay'da bazı esnaf kepenk açtı
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Hatay'da bazı esnaf kepenk açtı
Afyonkarahisar ve Üsküdar belediyeleri İskenderun'da 500 konteynerlik yaşam alanı kuruyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar ve Üsküdar belediyeleri İskenderun'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.