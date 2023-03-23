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Hatay'da güvenli ve sürdürülebilir üretim için "Sanayi Güç Birliği" kuruldu

AA

Hatay'da güvenli ve sürdürülebilir üretim için "Sanayi Güç Birliği" kuruldu

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, şehirde üretimin güvenli ve sürdürülebilir olarak sağlanması amacıyla Antakya Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında "Hatay Sanayi Güç Birliği" kuruldu.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından Antakya Organize Sanayi Bölgesi ve çevresindeki fabrikaların temsilcileri kriz müdahale toplantısında bir araya geldi.

Toplantının ardından krizden güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde çıkılmasını sağlayacak acil bir eylem planı oluşturmak üzere Antakya Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında Hatay Sanayi Güç Birliği kuruldu.

Tekstil, makine, demir çelik, inşaat, tarım, gıda gibi çeşitli sektörleri temsil eden sanayicilerden oluşan Hatay Sanayi Güç Birliği, şehrin yeniden inşasında önemli bir rol oynayacak olan yerel üretim kapasitelerinin yeniden tesis edilmesi amacıyla ilk etapta merkez Antakya ilçesindeki kilit sanayi paydaşlarını bir araya getirecek.

Birlik hedefini, çalışanlarına güvenli barınma ve iyi yaşam şartları sağlamak, şehirden nitelikli iş göçünü önlemek, yerel ekonomiyi en hızlı şekilde canlandırmak, istihdamı korumak ve artırmak, Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için sanayiyi güçlendirmek olarak belirledi.

Birliğin finans, teşvik ve sigorta alanındaki ihtiyaç ve talepler listesinde, üretim hayatının ayağa kaldırılmasını hedefleyen önemli konular da yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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