TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da çadır kentte yaşayan afetzedelere ziyarette bulundu.

Antakya ilçesindeki Narlıca-1 çadır kentine gelen Şentop'a, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şentop, afetzedelerin sorunlarını dinledi.

Kentte bulunan gezici kütüphaneye girerek çocuklarla kitapları inceleyen Şentop, daha sonra yapımı süren yerlere ilişkin ilgililerden bilgi aldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.