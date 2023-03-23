Dörtyol'da depremzede 250 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çadır kentte yaşayan 250 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Dörtyol'daki çadır kentte yaşayan depremzede 250 öğrenci için uygulamalı trafik güvenliği eğitimi düzenledi.

Mobil trafik eğitim tırında gerçekleştirilen programda, trafikte uyulması gereken kurallar ve yapılması gerekenler konusunda görsel ve teorik bilgilendirmede yapıldı.



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