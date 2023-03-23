TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kentte depremzedelerle iftar yaptı:

HATAY (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan ayının ilk iftarını Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çadır kentte kalan depremzedelerle yaptı.​​​​​​​

Şentop, Kırıkhan Stadyumu'nun yanındaki çadır kentte düzenlenen iftar programına katıldı.

Depremzedelerle orucunu açan Şentop, iftarın ardından, herkesin ramazanını tebrik etti.

Şentop, ramazanın İslam dünyasına, bilhassa da Türkiye'de depremden zarar görenlere kolaylıklar getirmesini temenni ederek, şöyle konuştu:

"İlk iftarı burada depremin en büyük hasar verdiği Hatay'da yapmak üzere arkadaşlarımızla görüşmüştük. Milletvekillerimiz, koordinatör valilerimiz, belediye başkanlarımızla beraber Kırıkhan'da ilk iftarı yaptık. Ben daha önce de depremden hemen birkaç gün sonra ziyaret etmiştim, Kırıkhan'a da gelmiştik. Zaman içerisinde hakikaten çok ciddi bir toparlanma oluyor. Tabii yıkım çok büyük, felaket çok büyük ama milletimizin azmi, gayreti daha büyük. Bunları en kısa zamanda aşabilecek bir çalışma içerisindeyiz. Tekrar depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah'ım bir daha memleketimizi, milletimizi bu tür büyük felaketlerden muhafaza etsin.



Tabii bu yaraları sarmaya çalışılıyor hızla, hızlıca. Öncelikle işte çadırlar vasıtasıyla geçici olarak bir barınma imkanı sağlandı. Şimdi biraz daha uzun vadeli olan konteynerler ve Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir yıl içerisinde kalıcı konutları yaparak vatandaşlarımızı o konutlara yerleştirecek bir çalışma içerisindeyiz. İşte bugün Kahramanmaraş'ta temel atma töreni yapıldı. Bunlar bir yıl gibi bir zaman içerisinde inşallah tamamlanacak. Daha önce yapıldı, bu sefer de inşallah bu verilen sözler yerine getirilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Şentop, Kırıkhan'dakiler başta olmak üzere depremden zarar gören bütün vatandaşlara geçmiş olsun dilediğinde bulundu.

Açıklamasının ardından Şentop, çadırları dolaşarak depremzedelerle sohbet etti.

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