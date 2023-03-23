Bakan Varank, Hatay'da çadır kentte iftar yaptı

Aşı olmak orucu bozar mı?

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HATAY (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'da depremzedelerle çadır kentte iftar yaptı.

Antakya ilçesindeki Orhanlı Çadır Kent'e gelen Varank, iftar vakti depremzedelerle yemek sırasına girdi.

Orucunu depremzedelerle birlikte açan ve bir süre onlarla sohbet eden Varank, çadır kentteki çocuklara da hediye dağıttı.

Bakan Varank'a, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik eşlik etti.





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