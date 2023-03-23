Erzin'de depremzede vatandaşlar ilk iftarını yaptı

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Erzin ilçesinde vatandaşlar ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

Ilgaz Belediyesi ve Erzin Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği iftar programı kapsamında ilçedeki hasarsız okullarda ve bazı merkezi bölgelerde iftar çadırı kuruldu.

Akşam ezanının okunmasının ardından dua eden vatandaşlar, oruçlarını açtı.

Öte yandan ramazan boyunca Erzin Yeşilkent Lisesi, Atatürk ve Şehit Mehmet Sarıaslan ortaokullarıyla Kasım Şimşek Parkı ve İstiklal Mahallesi'nde kurulan çadırlarda iftar verileceği öğrenildi.



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