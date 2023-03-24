Konteyner kentte kalan depremzede çift nişanlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evleri hasar gören Gülay Karakaş ile Denizcan Bebek, yaşadıkları konteyner kentte nişanlandı.

Numune Mahallesi'nde Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından oluşturulan konteyner kentte yaşayan depremzede 19 yaşındaki Gülay Karakaş ile 26 yaşındaki Denizcan Bebek, gerçekleştirilen törenle nişanlandı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının katıldığı törende, çift ve ailesi hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bebek, AA muhabirine, depremde ailece zor günler yaşadıklarını söyledi.

Evlerinin depremde hasar aldığı içir kurulan konteyner kente aileleri ile yerleştiğini anlatan Bebek, "Nişanlımla uzaktan akrabayız. İlk olarak çadır kentte tanıştım. Daha sonra nişana karar verdik, her şey bir anda gelişti." diye konuştu.

İleri bir tarihte evleneceklerini belirten Bebek, nişan töreninde emeği geçenlere teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.