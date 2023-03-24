Depremzede esnaf, özel bankalardan kredi ödemelerinin faizsiz ötelenmesini istedi

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Hatay'da sanayi esnafı, özel bankalardan, kredi ve kredi kartı ödemelerinin faizsiz ötelenmesi talebinde bulundu.

Hatay Oto Tamircileri ve Elektrikçileri Odası Başkanı Nizar Hayzaran, gazetecilere, birçok esnafın kredi ve kredi kartı kullandığını söyledi.

Bankalar Birliğince bölgede kredi ve kredi kartı ödemelerinin 6 ay ötelenmesi kararı alındığını belirten Hayzaran, "Devlet bankaları tarafından bu karar uygulanarak kredi ve kredi kartı borçları 6 ay ötelenirken, özel bankaların bunları ötelemediğine, ötelemek için de faiz istediğine bizzat şahit olduk." dedi.

Hayzaran, ödemelerin ek hesaplarından alındığını dile getirdi.

Esnaf Öner Cihanoğlu da özel bankalara ödemelerinin yüksek miktarlarda olduğunu, böylesi bir afetin yaşandığı bu dönemde kredi ödemelerinin ötelenmemesinin kendilerini zor durumda bıraktığını belirtti.

Özel bankalar tarafından sürekli arandıklarını söyleyen Cihanoğlu, "Ben malıma mı koşacağım? Akrabalarımı enkaz altından mı çıkaracağım? Onların faizleriyle mi uğraşacağım? Zaten Hatay'da çok zor günler geçiriyoruz." diye konuştu.





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