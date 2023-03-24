Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 16 mahallede devam ediyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları 16 mahallede sürüyor.

Merkez Antakya ilçesinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar, Narlıca, Maşuklu, Bağışıklı, Gökçegöz, Çekmece, Akevler, Emek, Bohşin, Kışlasaray, Ulucami, Haraparasi, Esenlik, Toygarlı, Odabaşı, Şeyh Ali, Orhanlı mahallelerinde sürüyor.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapılacağı alanlarda güvenlik önlemi alıyor.

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