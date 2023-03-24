Hataylı fotoğrafçı müşterilerinin anılarını kurtarmak için enkaz başında bekliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - BEKİR BEKTAŞ / YALÇIN ÇELEN - Hatay'da 14 yıldır stüdyo fotoğrafçılığı yapan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri yıkılan Erkan Aslan, müşterilerinin mutlu anılarını yansıtan fotoğrafları kurtarabilmek ümidiyle enkaz kaldırma çalışmalarını takip ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay kent merkezinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bazı kent sakinleri ayakta kalan evlerinden, kimileri ise yıkılan evlerinin enkazından manevi değeri olan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Bir kısmı da iş makinelerinin çalıştığı enkazdan çıkabilecek anı değerindeki eşyalarını bekliyor.

Stüdyo fotoğrafçısı Erkan Aslan'ın, müşterilerine ait fotoğraf ve videoların yer aldığı dijital arşivi de yıkılan iş yerinin enkazı altında kaldı.

Aslan, kaybettikleri yakınlarının depremden önce fotoğraflarının çekildiğini bilen ve bunları almak isteyenleri kıramadı.

Müşterilerinin belki de son mutlu anlarına ait fotoğraf ve videoları kurtarmak isteyen Aslan, dükkanının da bulunduğu Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Aşkaroğlu Apartmanı'nın enkazı önünde bekleyişini sürdürüyor.

- "Çekerken son mutlu anılarını kaydettiğimizin farkında değildim"

Erkan Aslan, AA muhabirine, dükkanının Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldığını, evinin de ağır hasar gördüğünü söyledi.

Genellikle düğün, gelin ve damat çekimleri yaptığını belirten Aslan, depremden birkaç ay önce evlenip afette hayatını kaybeden çiftler arasında tanıdıklarının da bulunduğunu dile getirdi.

Bu çiftlerden bazılarının en mutlu anlarını fotoğrafladığını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Aileler bu son mutlu anılarını istiyor. Aslında daha önce vermiş oluyoruz ama yıkılan evlerin altında kaldığı için insanlar tekrar istiyor. O görüntüleri kurtarabilir miyiz diye başında duruyoruz. Kurtarıp da insanları bir nebze de olsa sevindirebilirsek, çocuklarından bir hatıra kurtarabilirsek belki acılarını biraz da olsa hafifletir. Belki de son mutlu anılarını kaydettik. Yeni evlenen insanlar, 3 aylık, 6 aylık evli olanlar vardı. Çekerken son mutlu anılarını kaydettiğimizin farkında değildim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.