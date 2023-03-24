Hatay'da depremzede öğrenciler gönüllü öğretmenlerle okuma yazmayı pekiştiriyor

Utah, çocukların sosyal medyaya erişimini yasa ile sınırlayan ilk ABD eyaleti oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesindeki çadır kentte gönüllü öğretmenler tarafından oluşturulan iki sınıf, ilkokul 1. ve 2. sınıf ile anaokulu öğrencilerine hizmet veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hassa ilçesinde, gönüllü öğretmenler, İsveç yardım kuruluşu tarafından kurulan çadır kentte öğrenciler için iki sınıf oluşturdu. İlçedeki okullardan çadır kentte sıra, tahta, masa taşıyan öğretmenler, iki çadırı eğitim yuvasına dönüştürdü.

Gönüllü öğretmenler, iki sınıfta, 20'si anaokulu, 9'u birinci sınıf ve 10'u da ikinci sınıf olmak üzere toplam 39 öğrenciyle ders yapıyor.

Sınıfta öğrencilere dersin yanı sıra Sakarya'dan gelen 2 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni tarafından da psikososyal destek sağlanıyor.

- "çocukların okuma yazmasını geliştirmeye çalışıyoruz"

Çadır Kent Eğitim Koordinatörü Okul Müdürü Hakan Öztürk, AA muhabirine, depremzede öğrencilere destek olabilmek için Sakarya'dan geldiğini anlattı.

Kendisinin de 1999 Düzce depreminden sonra bir süre çadırda eğitim aldığını aktaran Öztürk, buradaki öğrencilerin beklentisini iyi bildiğini söyledi.

Bölgede 10 Mart'tan bu yana çalıştıklarını belirten Öztürk, ilçedeki okullardan getirdikleri sıra ve masalarla çadır kentte iki sınıf oluşturduklarını söyledi.

Sınıflarda anaokulu ile birinci ve ikinci sınıftaki öğrencilerle çalışmalar yaptıklarını belirten Öztürk, "Birinci ve ikinci sınıflarda tam okuma seviyesine yeni geçildiği için kritik bir dönem vardı. Biz o yüzden bir ve ikileri aldık. Hatta çadır kentin dışından da buraya öğrenci aldık. Burada çocukların okuma yazmasını geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Öztürk, psikososyal destekle de öğrencilerin deprem travmasını atlatmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni Zafer Nart da çadır kentte öğrenciler ve ailelerine yaşadıkları olayı atlatabilmeleri konusunda destek vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.