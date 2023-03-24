Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma mesaisi gece de sürüyor

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HATAY (AA) - ŞAHİN OKTAY/İBRAHİM AKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da, yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri gece gündüz sürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti, birçok bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri ise aralıksız devam ediyor.

Yapılan planlamalar çerçevesinde kentin hangi mahallelerinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılacağı Hatay Valiliğinden duyuruluyor.

Bina sakinlerinin de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebildiği, güvenlik güçlerinin gözetemindeki çalışmalar, "asrın felaketi"nden etkilenen kentin birçok noktasında gece de sürüyor. Aynı anda çok sayıda iş makinesinin çalıştığı enkaz alanlarında, uzun erişimli ekskavatörlerle binaların yıkım işlemi yapılırken, kırıcı ve delici makinelerle de molozlar parçalara ayrılıyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen molozlar, belirlenen döküm sahalarına götürülüyor.

- "Kolluk kuvvetleri eşliğinde çalışıyoruz"

Defne ilçesinin Elektrik Mahallesi'nde çalışma gerçekleştiren firma sahibi Tolga Taş, AA muhabirine, çalışmaları iki vardiya halinde sürdürdüklerini söyledi.

İlk vardiyanın 08.00-18.00, ikinci vardiyanın da 19.00-00.00 saatleri arasında gerçekleştirildiğini belirten Taş, "Bölgede üç döküm sahası ilan edildi. Herkesin ayrı alanı var. Bu alanlara kontrollü şekilde döküyoruz. Gece gündüz demeden yıkımlar devam ediyor." dedi.

Taş, ellerinde 30 ve 22 metrelik yıkım ekskavatörleri olduğunu, 2 kattan yüksek binaları bunlarla yıktıklarını dile getirdi.

Yıkımın ardından enkaz kaldırma işlemini yaptıklarını aktaran Taş, çıkan molozları döküm sahasına götürdükten sonra geri dönüştürülecek malzemeleri ayırdıklarını söyledi.

Çalışmalar sırasında bazen vatandaşların kıymetli ziynet eşyalarının da çıktığını belirten Taş, "Kolluk kuvvetleri eşliğinde çalışıyoruz. Enkazdan çıkan ziynet eşyaları kolluk kuvvetlerine teslim ediliyor. Onlar da kime ait olduğunu tespit ederse tutanak eşliğinde vatandaşa teslim ediyor." diye konuştu.

Yıkım ekiplerine eşlik eden Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş de depremden mahallelerinin çok fazla etkilendiğini söyledi.

Mahallede hafif ve orta hasarlı 18 bina olduğunu, geriye kalan tüm binaların yıkılacağını aktaran Derviş, "Yıkım çalışmaları 12 günden beri devam ediyor. Hummalı bir çalışma var." dedi.

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