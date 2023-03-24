Depremler Hatay'da kırsal Söğüt Mahallesi'nin yarısından fazlasına zarar verdi

HATAY (AA) - EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesindeki Söğüt Mahallesi'nde yaklaşık 250 bina zarar gördü.

Mahalle muhtarı Mehmet Bulut, AA muhabirine, 400 haneli mahallede 2 bin kişinin yaşadığını söyledi.

Fay hattının mahallenin yaklaşık 1 kilometre yakınından geçtiğini belirten Bulut, "52 binamız yıkıldı. 85 acil yıkılacak binamız var. 110 da ağır hasarlı binamız var. Toplamda 247 binamız zarar gördü." dedi.

Bulut, depremin hemen ardından gençlerle bir ekip kurduklarını ve yaralıları enkazdan çıkardıklarını dile getirerek, mahallede dayanışma içerisinde çalışma yaptıklarını kaydetti.

Depremde 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 yaralının da hastanede tedavi gördüğünü aktaran Bulut, "Fay hattı köyün bir kilometre altından geçti ama kerpiç yapıların üzerine betonarme yapı yapıldığı için sarsıntıda kerpiç duvarlar betonun ağırlığını kaldıramadı. O yüzden zayiat çok oldu." ifadesini kullandı.

Bulut, mahallenin ilçedeki en çok yıkım olan yerlerden biri olduğunu dile getirerek, "İlk günden beri devletimiz ve milletimiz yanımızda oldu, Allah razı olsun. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Sadece enkaz kalkacak. Zaten devletimizin geçmişte yaptığı gibi aynı şekilde vatandaşları mağdur etmeyeceğine inanıyoruz. Önce Allah'a, sonra devletimize güveniyoruz." diye konuştu.

Mahallenin tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, depremde hayvanı telef olan depremzedelere devletin inek, koyun ve tavuk verdiğine değinen Bulut, "O yönden vatandaşa bir mağduriyet yaşatmadı. Devletimiz tonlarca yem gönderdi. Tarım ve hayvancılık aynı şekilde devam ediyor. Bu köy göç vermedi. Akrabasının yanına gidenler oldu, onlar da zaten geri dönüyor. Duramıyor, alıştığı için köy hayatına. Devletimiz koli dağıtıyor, giyecek dağıtıyor, yani bakıyor Allah'a şükürler olsun. O anlamda herhangi bir sıkıntımız yok." açıklamasında bulundu.

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