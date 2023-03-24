Hatay'daki depremzede esnafa Kocaeli'den 200 ahşap dükkan desteği

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HATAY (AA) - ŞAHİN OKTAY / İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren firma tarafından bağışlanan 200 ahşap dükkanın kurulumu Hatay'da belirlenen noktalarda gerçekleştiriliyor.

CNR Wood Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çınar, AA muhabirine, firma olarak ahşap ambalaj ve kapı sereni ürettiklerini söyledi.

1999 Gölcük Depremini yaşadıklarını anlatan Çınar, depremzedelerin ne gibi sorunlar yaşayacağını çok iyi bildiklerini belirtti.

Çınar, bu kapsamda bölgedeki insanların barınması ve hayata tutunabilmeleri için CNR Wood Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Çınar'ın öncülüğünde ahşap dükkan projesini yaptıklarını dile getirdi.

Gebze Belediyesi aracılığıyla geldikleri Hatay'da Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda 50 dükkanın kurulumunu tamamladıklarını anlatan Çınar, şöyle devam etti:

"Dükkanlarımız 12 metrekare taban alanına sahip. Dükkanların önü, arkası, sağ ve sol yanı, taban, tavan ve çatısı blok olarak Gebze'de hazırlanıyor. Daha sonra tırlara yükleniyor. Bir tır 11-12 dükkanı oluşturabilecek kadar malzeme alabiliyor. Yüklendikten sonra buraya geldiğinde malzemeleri indirip montajına başlıyoruz. Sudan etkilenmemesi için tabanları yerden 10 santimetre yükseklikte. Ön cephesinde birer kapı ve pencere yer alıyor."

Çınar, kentin üç farklı noktasında da kurulum çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Toplam 200 ahşap iş yeri bağışladık. Bunları bölgedeki ihtiyacı olan esnaf için kuracağız. Dört farklı noktada olacak. Bayrama kadar tamamlanmış olup, teslim edilecek." dedi.

Sorunları, sıkıntıları birlikte aşacaklarını aktaran Çınar, tamamlanan dükkanları Burdur Valiliği koordinasyonunda iş yerleri yıkılan veya ağır hasarlı olanlara kurayla verileceğini kaydetti.

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