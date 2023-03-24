Hatay'da iş yeri hasar gören usta, hasarlı araçları konteynerde tamir ediyor

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HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki iş yeri hasar gören otomobil tamircisi, müşterilerine konteynerde hizmet veriyor.

Sanayi Sitesi'nde ağır hasar alan iş yerinin karşısına konteyneri yerleştiren Vahit Harbalıoğlu, araçların tamirini burada yapıyor.

Oto tamir ustası 67 yaşındaki Vahit Harbalıoğlu, AA muhabirine depreme evinde yakalandığını söyledi.

Düğünyurdu Mahallesi'nde TOKİ konutlarında oturduğunu anlatan Harbalıoğlu, depremde sadece sarsıntı yaşadıklarını ve ailesine de evine de bir şey olmadığını belirtti.

Yaşadıkları büyük depremden canlarını kurtardıkları için şanslı olduklarını dile getiren Harbalıoğlu, depremde Sanayi Sitesi'nde yer alan iş yerinin ise ağır hasar aldığını aktardı.

Depremde çok sayıda yakını ve esnaf arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatan Harbalıoğlu, yanında çalışan 5 elemanından 4'ünün depremden sonra başka şehirlere gittiğini söyledi.

Harbalıoğlu, yaşadıklarına ve kayıplarına rağmen, yaralarını sarmak ve şehri yeniden ayağa kaldırabilmek için işinin başına geçmeye karar verdiğini dile getirdi.

İş yeri ağır hasarlı olduğu için konteyner aldığını ve yaklaşık 15 gün önce çalışmalara başladığını aktaran Harbalıoğlu, şöyle devam etti:

"Dükkanımızın içerisinden kolonlar patladı. 30 yıldır çalıştığım dükkandan çıkmak zoruma gitti. Mal canın yongasıdır. Bir sürü emek verdim, zoruma gitti. Hayatta olduğum için o kadar umursamadım, çünkü beterin beteri var. Sokakları dolaştım, o yıkıntıları görünce kendi derdimi unuttum. Giden geri gelir, çalışır yeniden yaparız. Mesleğimi severek yapıyorum ve devam ettireceğim."

Harbalıoğlu, şu an bir işçisiyle çalışmalarını sürdürdüklerini, günde yaklaşık 30 aracın tamir için getirildiğini kaydetti.

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