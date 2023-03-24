Depremlerden etkilenen Hatay ve Osmaniye'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı

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HATAY/OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Osmaniye'de ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Bölgedeki camilerin yıkılması veya hasar görmesi nedeniyle Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde müminler, ramazan ayının ilk cuma namazı için çadır mescitlerde saf tuttu.

Aksaray Mahallesi'nde de cemaat, Mezarlık Camisi bahçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulan mescitte cuma namazını kıldı.

Çadır mescitte yer bulamayan bir kısım cemaat namazını dışarıya serilen hasırların üzerinde eda etti.

Namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde de Müslümanlar, cuma namazı için müftülüğün bahçesinde kurulan çadırda bir araya geldi.

Verilen vaazın ardından cuma namazını kılan müminler, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

İskenderun ilçesinde de cemaat cuma namazı için Hacı Ahmet Karatoyuk Camisi'nde saf tuttu.

Depremden etkilenen Dörtyol ilçesinde de ramazanın ilk cuma namazı Numune Evler Mahallesi'ndeki çadır mescitte eda edildi.

- Osmaniye

Osmaniye'de de cemaat, depremlerde hasar görmeyen camilerde saf tuttu.

Toprakkale ilçesinde de Organize Sanayi Bölge Camisi'nde verilen vaazın ardından müminler cuma namazını kıldı ve depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

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