Bakanlar Varank ve Dönmez, İskenderun'da bazı sanayi tesislerini inceledi

Kayseri sahur vakti ve iftar saati belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı sanayi tesislerini ziyaret etti.

Tosyalı Yassı Demir Çelik Üretim Tesisi'nin yeni yatırım alanını ziyaret eden Varank ve Dönmez'e, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yılda 4 milyon ton yassı çelik ile 700 bin ton filmaşin üretimi yapacak ve mayıs ayında devreye alınacak tesise ilişkin bilgi verdi.

Varank ve Dönmez, tesisin limanına indirilen Katar'dan depremzedelere yardım için gönderilen konteynerleri de inceledi.

Bakan Varank, daha sonra Atlas Elektrik Fabrikası ve İsdemir Demir Çelik Fabrikası'na geçti. Ardından Varank, deprem bölgesindeki küçük sanayi siteleri, OSB'ler ve müstakil sanayi tesislerini incelemek üzere Gaziantep'in Nurdağı ilçesine hareket etti.

Ziyaretlerde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ve TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.