Bakan Kurum, Hatay'da temel atma töreninde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Hatay'da temel atma töreninde konuştu:

AA

Bakan Kurum, Hatay'da temel atma töreninde konuştu:

HATAY (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı, 1 yıl içerisinde kendi değerleriyle kimliğiyle tarihiyle kültürüyle şehircilik değerleriyle yüzlerce yıldır akıp gelen sosyal hayatıyla yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreninde konuşan Kurum, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, Hatay'a bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.

Mübarek ramazanın rahmet, bereket ve manevi ikliminde birçok medeniyete kucak açan, birçok mazluma kucak açan, Akdeniz'in kalbi Hatay'da bulunduklarına işaret eden Kurum, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle afetzede kardeşlerimizin istikbale, geleceğe güvenle bakacağı, evlatlarını güvenle yetiştireceği yeni konutların temellerini, umutla azimle İskenderun'da hep birlikte atıyoruz." diye konuştu.

- "Yükselen Anadolu'nun şehirlerini ayağa kaldırmak için buradayız"

Devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk andan itibaren afet bölgelerinde olduğunu aktaran Kurum, milletin yanında olduklarını, birlik ve beraberlik çatısı altında hiçbir gönlü ıssız bırakmadıklarını vurguladı.

Kurum, koştuklarını, durmadıklarını ve mücadelelerinde bir an olsun duraksamadıklarını, yorulmadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Her bir yokuşu milletimizin duasını alarak omuz omuza, milletimizle birlikte çıktık. Valililerimizle belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla iş dünyamızla kanaat önderlerimizle tüm vatandaşlarımızla birlikte el ele verdik, canla başla çalıştık. Allah'ın izniyle canla başla çalışmaya da devam edeceğiz. Aziz milletimiz, afetzede kardeşlerimiz çok iyi bilmelidir ki biz aklımızla fikrimizle gönlümüzle Hatay'dayız, İskenderun'dayız ve inşallah projelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte yükselen Anadolu'nun şehirlerini ayağa kaldırmak için buradayız. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız burada. Tarihin, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde, sizlere söz veriyoruz; Allah'ın izniyle biz gönlümüzde taşıdığımız bu sözleri tutana kadar buradayız. Hatay'dayız, İskenderun'dayız. Her bir yuvayı, kardeşlerimize teslim edene kadar buradayız. Sıcak yuvalarında, ocaklar yanana kadar yine sizin yanınızdayız."

- "Yeni bir şehircilik destanı yazacağız"

Bu kararlılıkla depremin 15. gününde başladıkları inşa sürecinde, 46. günde 50 bin rakamına ulaştıklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"50 bin konutumuzun sözleşmesini yaptık. Dün itibarıyla Maraş'ta temellerimizi atmaya başladık. İnşallah 365. gününde de vatandaşlarımıza Hatay'ımıza, İskenderun'umuza teslim edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizin şehri Hatay'ımızı 1 yıl içerisinde kendi değerleriyle kimliğiyle tarihiyle kültürüyle şehircilik değerleriyle yüzlerce yıldır akıp gelen sosyal hayatıyla yeniden ayağa kaldıracağız. Camilerimizi, medreselerimizi, hanlarımızı, hamamlarımızı, köprülerimizi, tüm tarihi ve kültürel değerlerimizi ihya edeceğiz. Yükselen Anadolu'nun kadim şehri Hatay'ımızda yeni bir şehircilik destanı yazacağız. Hatay'ımızı yeniden dirilişin şehri yapacağız ve şanlı tarihimizin merkez şehri haline getireceğiz, ülkemizin bölgemizin inşallah parlayan yıldızı yapacağız. Allah bizleri; sizlere Hatay'ımızın güzel insanlarına, canlara, Habibi Neccar'ın torunlarına mahcup etmesin diyor, hepinizi saygıyla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlar Varank ve Dönmez, İskenderun'da bazı sanayi tesislerini inceledi
YEREL HABERLER Bakanlar Varank ve Dönmez, İskenderun'da bazı sanayi ...
Depremlerden etkilenen Hatay ve Osmaniye'de ramazanın ilk cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Depremlerden etkilenen Hatay ve Osmaniye'de ramazanın ...
Hatay'da kullanma suyu temini için 459 sokak çeşmesi yapıldı
YEREL HABERLER Hatay'da kullanma suyu temini için 459 sokak çeşmesi ...
Hatay'da rüzgarı enerjiye dönüştüren türbinler depremde ayakta kaldı
YEREL HABERLER Hatay'da rüzgarı enerjiye dönüştüren türbinler ...
Hatay'da iş yeri hasar gören usta, hasarlı araçları konteynerde tamir ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da iş yeri hasar gören usta, hasarlı araçları ...
İskenderun'da dünyaevine girmeye hazırlanan genç kızın hayali enkazda kaldı
YEREL HABERLER İskenderun'da dünyaevine girmeye hazırlanan genç ...
Hatay'daki depremzede esnafa Kocaeli'den 200 ahşap dükkan desteği
YEREL HABERLER Hatay'daki depremzede esnafa Kocaeli'den 200 ahşap ...
Depremler Hatay'da kırsal Söğüt Mahallesi'nin yarısından fazlasına zarar verdi
YEREL HABERLER Depremler Hatay'da kırsal Söğüt Mahallesi'nin ...
Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma mesaisi gece de sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma mesaisi gece de ...
Amanos Dağları'ndaki tarihi Şalen Kalesi de depremlerde zarar gördü
YEREL HABERLER Amanos Dağları'ndaki tarihi Şalen Kalesi de ...
Hatay'da depremzede öğrenciler gönüllü öğretmenlerle okuma yazmayı pekiştiriyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede öğrenciler gönüllü öğretmenlerle ...
Gölcük Belediyesi, Hatay'da ilaçlama çalışmalarına katkı veriyor
YEREL HABERLER Gölcük Belediyesi, Hatay'da ilaçlama çalışmalarına ...
Hataylı fotoğrafçı müşterilerinin anılarını kurtarmak için enkaz başında bekliyor
YEREL HABERLER Hataylı fotoğrafçı müşterilerinin anılarını kurtarmak ...
6 Şubat'ta açılışını yapacağı veteriner kliniği, depremde harabeye döndü
YEREL HABERLER 6 Şubat'ta açılışını yapacağı veteriner kliniği, ...
Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 16 mahallede devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 16 ...
Depremzede esnaf, özel bankalardan kredi ödemelerinin faizsiz ötelenmesini istedi
YEREL HABERLER Depremzede esnaf, özel bankalardan kredi ödemelerinin ...
Depremzedelere gönderdikleri eşyaların arasındaki notlar yürek ısıttı
YEREL HABERLER Depremzedelere gönderdikleri eşyaların arasındaki ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İskenderun'da ...
Konteyner kentte kalan depremzede çift nişanlandı
YEREL HABERLER Konteyner kentte kalan depremzede çift nişanlandı
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, HATAY'DA (2)  
YEREL HABERLER TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, HATAY'DA (2)  
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'da (2)
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'da (2)
Bakanlar Varank ve Dönmez İskenderun'da sanayicilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakanlar Varank ve Dönmez İskenderun'da sanayicilerle ...
Bakan Varank, Hatay'da (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank, Hatay'da (3)
Bakan Akar, ilk iftarı Mehmetçik ile yaptı
YEREL HABERLER Bakan Akar, ilk iftarı Mehmetçik ile yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.